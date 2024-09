Angola: Delfina Baptista élue miss Uíge 2024

Uíge (Angola) — Delfina Joaquim Baptista, de 20 ans, a été élue, samedi soir, Miss Uíge/2024, lors d'un gala d'élection dans cette région du pays.

La gagnante, qui a représenté la municipalité de Buengas, dans le concours avec 10 candidates en lice, remplace Elmira Pascoal, miss 2023.

Pour les première et deuxième dames d'honneur, le jury a élu respectivement Ana Paula Malange (Uíge) et Matumona Miango (Maquela do Zombo).

La gagnante du concours a reçu un ordinateur, une formation dans une école de conduction et d'esthétique.

Les première et deuxième dames d'honneur ont reçu chacune un ordinateur, une formation en conduction , une carte gratuite de réseau Médiathèque pendant six mois et une formation en esthétique.

Ont témoigné l'élection de la plus belle femme de la province, les vice-gouverneures pour les secteurs politiques et des infrastructures, respectivement Sónia Arlete Domingos et Helena Pereira.