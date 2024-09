Angola: Le MPLA déplore le décès de Dom Alexandre de Nascimento

Luanda — Le Bureau Politique du Comité Central du MPLA a exprimé samedi "la douleur, l'angoisse et la profonde tristesse" suite au décès de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, archevêque émérite de Luanda.

Dans une note envoyée à l'ANGOP, le Bureau Politique (BP) du MPLA souligne la trajectoire de l'homme religieux, né le 1er mars 1925 à Malanje, marquée par la lutte de libération nationale jusqu'à l'indépendance de l'Angola, le 11 novembre 1975.

Il ajoute que Dom Alexandre do Nascimento laisse son témoignage dans la lutte de libération nationale et dans la défense de l'intégrité et de l'indépendance de l'Angola, causes qui l'ont amené à souffrir plus d'une fois de privation de liberté.

Selon la lettre, « le nom du premier cardinal d'Angola est associé à la communauté sociopolitique, à la création de l'Université catholique d'Angola, à la réouverture de la Radio Ecclesia, radiodiffuseur catholique d'Angola, ainsi qu'à la reprise de plusieurs activités d'évangélisation importantes, donnant une plus grande couverture à l'Église catholique.

Alexandre do Nascimento a étudié dans les séminaires de Bângalas, Malanje et Luanda.

Il est diplômé en philosophie et en théologie de l'Université pontificale grégorienne de Rome et plus tard en droit civil de l'Université de Lisbonne.

Ordonné prêtre le 20 décembre 1952, il retourne en Angola, où il se consacre à l'enseignement de la discipline de la théologie dogmatique au Grand Séminaire archidiocésain du Sacré-Coeur de Jésus à Luanda et rédacteur en chef du journal catholique "O Apostolado", entre les années 1953 et 1956.

En 1957, en raison de son engagement dans la cause de la liberté du peuple angolais, il fut impliqué dans le soi-disant « Procès des Prêtres », ayant été contraint par les autorités coloniales portugaises à s'installer à Lisbonne d'où il reviendrait dix ans plus tard.

Le 10 août 1975, il est nommé évêque de Malanje et ordonné le 31 août 1975.

Le 3 février 1977, il a été promu archevêque métropolitain de Lubango et a également été administrateur apostolique ad nutum SanctaE Sedis du diocèse d'Ondijiva, où il a été kidnappé par les forces armées de l'Unita et libéré seulement après l'appel du pape Jean Paul II lors de l'Angélus du dimanche 31 octobre.

Nommé cardinal de l'Église le 5 janvier 1983 par le pape Jean-Paul II.

Il a été transféré à l'archidiocèse de Luanda le 16 février 1986, ayant renoncé au gouvernement pastoral de l'archidiocèse le 23 janvier 2001.

Son parcours professionnel est associé à la politique de l'Angola sous le régime colonial, marqué par la lutte de libération nationale jusqu'à l'indépendance.

Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, lit-on dans le document du MPLA, a laissé son engagement dans la lutte de libération nationale et dans la défense de l'intégrité et de l'indépendance de la République d'Angola, causes qui l'ont conduit à subir plus d'une fois la privation de liberté.

Le nom du premier Cardinal d'Angola est associé à la communauté sociopolitique, à la création de l'Université Catholique d'Angola, à la réouverture de la Radio Ecclesia, Radiodiffuseur Catholique d'Angola, ainsi qu'à la reprise de plusieurs infrastructures d'évangélisation importantes, donnant une plus grande portée à l'Église catholique.

Le Cardinal laisse une vaste bibliographie, se distinguant parmi les principaux auteurs angolais. Il est également connu au niveau national et international pour son dévouement à la foi et à l'amour du prochain, ce qui ne laisse aucun doute sur le fait que le peuple angolais perd aujourd'hui un intrépide défenseur de ses nobles causes.

"En ce moment de douleur et de deuil pour l'Angola, pour l'Église catholique et pour la famille en particulier, le MPLA s'incline devant l'oeuvre et la mémoire du cardinal Alexandre do Nascimento et espère que son esprit patriotique servira d'inspiration à tous les Angolais. dans l'exercice qui doit être conjoint de servir le peuple et de faire grandir l'Angola», lit-on dans le message.

"Honneur et gloire à Son Éminence le cardinal Alexandre do Nascimento, fils distingué de l'Angola", conclut le message.