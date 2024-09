Gabon: Se former pour mieux lancer son entreprise

Entreprendre exige beaucoup de contraintes allant de la tenue d'une bonne trésorerie à la connaissance du marché dans lequel on veut affronter. La plateforme formation entrepreneuriat Gabon auto-emploi l'a bien compris (FEGA). La FEGA forme régulièrement des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer.

L'entrepreneuriat c'est le fait d'entreprendre et de développer un projet. Le Gabon s'est lancé depuis quelques années dans l'amélioration du climat d'investissement, le développement des compétences et, l'accompagnement des petites et moyennes entreprises.

Depuis des années, la plate-forme Formation Entrepreneuriat Gabon Auto-emploi ( FEGA) s'est lancée dans la formation des futurs entrepreneurs. Illustration ce 28 septembre 2024 à Libreville où un webinaire, un des programmes de la FEGA, " Ma formation à tout prix". L'atelier s'étendra sur un an sur la période 2024-2025 avec à la clé des ateliers de renforcement de capacités dans le domaine de l'entrepreneuriat, des AGR et de l'individuel.

Pour cette formation, placé sous le thème : "La création d'entreprises un atout pour une croissance économique ", la FEGA a choisi l'option webinaire qui a vu la participation des membres de la plateforme et d'autres invités avec comme spécial Hugues Aldo MIHINDOU dit Maître Asham entrepreneur et médaillé d'or mondial de cuisine, ce dernier a tenu à partager son expérience aux différentes personnes qui souhaitent se lancer dans le domaine mais ignorent les tenants et les aboutissants.

À travers ce programme, la FEGA veut outiller les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat ou lancer une activitégénératrice de revenus (AGR) et Créer par la même occasion, un grand réseau d'entrepreneurs autour d'une idéologie, le partage d'expérience.

La formation professionnelle nous permet de développer, d'approfondir nos compétences techniques et nos compétences comportementales tout en améliorant notre développement professionnel dans un environnement aussi compétitif et dans un pays en plein développement.

Le rendez-vous a été pris pour un prochain atelier