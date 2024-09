Afrique: RDC-Egypte - L'Ambassadeur Egyptien Hesham El Mekwad en visite de courtoisie à l'ANAPI

Pendant plus d'une heure, le Professeur Bruno-Joseph Tshibangu Kabaji, Directeur Général de l'Agence Congolaise des Investissements et Hesham El Mekwad, l'Ambassadeur Egyptien à Kinshasa, ont échangé ce jeudi 25 septembre 2024 sur des questions d'investissements et du commerce et, particulièrement, du rôle de cette importante structure en tant que service attitré pour l'accompagnement des investisseurs en RD. Congo.

Les deux personnalités ont, en effet, planché sur la nécessité d'accroître la coopération économique et commerciale entre l'Egypte et la RDC, en encourageant et multipliant la présence des investisseurs égyptiens dans plusieurs domaines notamment, dans l'Energie, Transport, Infrastructures, Agriculture, Pêche et Elevage. Dans cet élan, l'Ambassadeur Egyptien a émis le vœu d'établir des contacts réguliers avec l'ANAPI pour soutenir, de manière durable, cette ambition mutuelle.

Il y a lieu de retenir, enfin, que l'Ambassadeur Egyptien HESHAM El Mekwad était accompagné, lors de ces échanges fructueux, de M. Adham Thabet, Conseiller de coopération du développement à l'Ambassade de la République Arabe d'Egypte.