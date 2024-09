Congo-Kinshasa: Projet 'ENCORE' - Judith Suminwa dévoile l'Annuaire alphabétique et numérique des Agents de carrière des services publics de l'Etat

Judith Suminwa Tuluka, Première Ministre, Cheffe du Gouvernement, a présidé le jeudi 26 septembre 2024, à Fleuve Congo Hôtel, la cérémonie de publication de l'Annuaire alphabétique et numérique des Agents de carrière des services publics de l'Etat. Fruit d'un travail laborieux réalisé par la Fonction publique, avec l'appui financier du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en RDC (ENCORE), cet outil stratégique entend permettre l'amélioration de la gestion des ressources humaines du pays par la maitrise des effectifs et de la masse salariale. La première phase de l'annuaire a concerné, uniquement, les services centraux et divisions urbaines de Kinshasa.

C'est une étape importante franchie dans la marche vers la modernisation voulue au sein de l'Administration publique en RD. Congo, durant ce quinquennat du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son mot de circonstance, la Première Ministre Suminwa a encensé le VPM Jean-Pierre Lihau Ebua pour le travail remarquable abattu.

Elle a souligné les avantages de l'annuaire dévoilé pour la mise en œuvre d'une administration forte. «Ainsi que vous le savez, le 20 janvier 2024, dans son discours d'investiture, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, avait clairement mentionné parmi les six priorités de son nouveau quinquennat l'objectif de renforcer l'efficacité des services publics sur l'étendue du territoire national.

Par cette mention, l'Autorité suprême avait ainsi clairement exprimé sa volonté de voir l'action gouvernementale être orientée dans l'optique de mettre en place une administration publique mieux gérée, organisée et plus performante.

Pour répondre à cette vision, laquelle s'aligne par ailleurs sur la préoccupation fondamentale de nos compatriotes et de l'ensemble des usagers des services publics, je me suis résolument engagée dès ma prise des fonctions à la tête du Gouvernement, à tout mettre en œuvre afin que les actions dans le secteur de l'administration publique puissent concourir à des résultats concrets sur l'amélioration de la qualité des services publics vis-à-vis des usagers.

Je pense que comme cela vient d'être démontré à partir du site, c'est une nette avancée pour la gestion de l'agent et fonctionnaire de l'administration publique », a-t-elle reconnu. L'heure des réformes a sonné

Pour la Première Ministre Judith Suminwa, le moment est venu d'engager des réformes pour bouger les lignes au sein de l'Administration publique en RD. Congo. « Consciente que le développement de toute nation est en étroite dépendance du niveau de l'organisation et de fonctionnement de son appareil administratif, nous n'avons d'autres choix que de mener des réformes courageuses devant faire bouger les lignes.

C'est dans cette occurrence que le programme d'actions du Gouvernement dont j'ai la charge de mettre en oeuvre et sur base duquel mon Gouvernement a obtenu l'investiture du niveau du Parlement, le 12 juin dernier, à bien relever l'impératif qu'il y avait de poursuivre les réformes entreprises lors du premier quinquennat, mais surtout de les orienter vers les approches de gestion pragmatique axée sur les résultats...

L'Etat se doit, en effet, de disposer d'une base des données fiables pouvant lui permettre de prendre des décisions en toute connaissance de cause », a-t-elle ajouté. Vers le recensement général de la population Toujours dans son mot, la patronne de l'exécutif central a démontré son engagement à pouvoir organiser, à travers les données statistiques disponibles, le recensement général de la population pour planifier le développement. «Dans tous les pays du monde, les décisions des pouvoirs publics reposent toujours sur des données chiffrées, des statistiques objectives et opposables à tous.

D'ailleurs, sur ce point-là, je pense qu'au-delà de l'administration publique, je ne doute point que ce processus qui vient d'être enclenché contribuera à améliorer aussi le prochain recensement général de la population parce que cette disponibilité des statistiques va permettre de faciliter ce processus. Je me réjouis donc que grâce aux efforts jusqu'ici consentis, notre pays commence petit à petit à retrouver le chemin de la normalité après plusieurs décennies de cafouillage, de cacophonie notoire dans la situation des effectifs de nos services publics.

La publication, ce jour, des annuaires alphabétiques et numériques des cadres et agents des services centraux et des services urbains de Kinshasa est certes l'aboutissement d'un processus difficile et complexe. Mais, il s'agit

bien plus, d'une référence marquant le début d'une nouvelle trajectoire pour notre pays, celle de la redéfinition du système de gestion des ressources humaines », a rassuré Judith Suminwa Tuluka, qui a indiqué, haut et fort que, l'entrée dans la fonction publique, tout comme l'accès aux avantages y afférent, doit désormais être soumis à des protocoles.