Congo-Kinshasa: Equity-BCDC a procédé à son exercice annuel de Simulation d'Incendie au siège de la banque

Dans le cadre de son engagement continu envers la sécurité et le bien-être de ses employés et de ses clients, la banque EquityBCDC a procédé, ce vendredi 27 septembre 2024, à son exercice annuel de simulation d'incendie au sein de son siège. Cet exercice pratique avait pour objectif de sensibiliser le personnel aux gestes de sécurité à adopter en cas d'incendie et d'améliorer la connaissance des procédures d'urgence.

Au cours de cette simulation, les employés ont été confrontés à une situation d'incendie simulée, leur permettant d'expérimenter les protocoles d'évacuation et de sécurité. Encadrés par les pompiers de la ville de Kinshasa, ils ont suivi une série de formations sur l'utilisation des extincteurs, l'identification des voies d'évacuation et les comportements appropriés à adopter face à un incendie. « La sécurité de nos employés est notre priorité absolue », a déclaré Auguste Kanku, Directeur Général Adjoint de EquityBCDC.

« À travers cette simulation, nous visons à créer une culture de sécurité au sein de notre institution. Prévenir les risques et savoir réagir adéquatement en cas d'urgence sont des compétences essentielles que nous souhaitons inculquer à chaque membre de notre équipe». Ce type d'initiative s'inscrit dans le cadre d'une démarche proactive de la banque EquityBCDC pour promouvoir un environnement de travail sûr et responsable. La banque prévoit de continuer à organiser régulièrement des formations, des simulations dans ses agences et installations afin de maintenir un haut niveau de sécurité de son personnel et de ses clients