Congo-Kinshasa: Ni crise de légitimité, ni crise politique MR - Clément Kanku rejette l'idée du Dialogue et exige la tenue d'une conférence sur la paix au pays !

Clément Kanku Bukasa wa Tshibuabua, Député National Honoraire, ex-Ministre et Leader du Mouvement pour le Renouveau "Tout en soutenant les initiatives qui permettent au peuple congolais de se parler, le Mouvement pour le renouveau trouve inopportun en ce moment, la tenue d'un dialogue politique, tel que proposé par ses initiateurs, dès lors que nous n'avons ni crise de légitimité, ni crise politique.

Par contre, le Mouvement pour le Renouveau rappelle qu'il avait, en son temps, proposé la tenue d'une conférence sur la paix en République Démocratique du Congo et qu'il continue à croire qu'une telle initiative serait la mieux indiquée pour cette fin, après consultation de toutes les couches de la population par le Chef de l'Etat, à l'instar des consultations du Palais de la nation.

Ce cadre de concertation devrait permettre au plus grand nombre de Congolais venant des divers horizons, de toutes les sensibilités sociales et politiques, y compris les originaires des zones touchées par ces violences de contribuer utilement à la recherche de la Paix", soutient, mordicus, le Mouvement pour le Renouveau, parti cher à Clément Kanku Bukasa wa Tshibuabua, dans un communiqué signé par Valentin Kabengele, Son Secrétaire Général.

"Nous souhaitons que ce cadre soit mis à profit pour donner la parole aux Experts et autres personnalités de tous bords qui connaissent mieux les méandres de cette guerre et qui ont certainement les propositions utiles à faire au Gouvernement. Ce PLAN DE SORTIE DE CRISE tient compte de toutes les sensibilités aussi bien politiques que sociales pour assurer une cohésion et une adhésion de tous dans cette démarche de pacification", précise-t-il, enfin, dans ce même communiqué somme toute tranchant. COMMUNIQUE OFFICIEL N°MR/05/2024 Le Mouvement pour le Renouveau, MR en sigle, suit avec intérêt le débat sur la tenue d'un certain dialogue proposé par plusieurs acteurs dont une certaine opposition politique.

