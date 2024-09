Sénégal: BRVM - Les trois indices phares de la bourse finissent le mois de septembre dans le rouge

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 30 septembre 2024, les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs mobilières (BRVM) ont tous enregistré des baisses avec toutefois des niveaux variables.

L'indice BRVM Prestige a enregistré la plus forte baisse avec 1,04% à 111,51 points contre 112,68 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a cédé 0,89% à 131,78 points contre 132,96 points précédemment. Pour sa part, l'indice composite a régressé de 0,60% à 263,70 contre 265,28 points la veille.

Cette baisse des indices a eu un impact négatif sur la capitalisation boursière du marché des actions qui est passée de 9 629,201 milliards FCFA la veille à 9 571,735 milliards FCFA le 26 septembre 2024, soit une baisse de 57,466 milliards.

Celle du marché des obligations est en baisse de 12,255 milliards FCFA, passant de 10 502,786 milliards la veille à 10 490,531 milliards FCFA ce lundi 30 septembre 2024.

La valeur des transactions s'est établie à 967,176 millions FCFA contre 972,873 millions FCFA le vendredi 27 septembre 2024.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,06% à 1 440 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 6,97% à 1 075 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (plus 6,08% à 8 900 FCFA), Oragroup Togo (plus 5,31% à 1 885 FCFA) et SAFCA Côte d'Ivoire (plus 4,82% à 870 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Solibra Côte d'Ivoire (moins 89,25% à 10 975 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 7,13% à 2 150 FCFA), ETI Togo (moins 5,88% à 16 FCFA), SICOR Côte d'Ivoire (moins 5,83% à 2 825 FCFA) et Sonatel Sénégal (moins 3,31% à 23 200 FCFA).