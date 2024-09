Maroc: Tata - La DG de l'ANDZOA visite des oasis affectées par les récentes précipitations

Tata — La Directrice Générale de l'Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l'Arganier (ANDZOA), Latifa Yaakoubi, a effectué vendredi et samedi derniers, une visite de terrain dans la province de Tata afin d'évaluer les dégâts enregistrés au niveau de plusieurs oasis suite aux récentes intempéries et inondations.

Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Instructions Royales relatives à la mise en place d'un programme de réhabilitation des zones sinistrées par les inondations dans le Sud-Est du Royaume, a permis de constater les oasis gravement affectées.

Il s'agit, notamment celles d'Igmir, Anamer Smougen et Aguerd dans la commune de Tamanart, l'oasis d'Akka à la commune de Kasbat Sidi Abdellah Ben M'barek, l'oasis de Kasbat à la commune de Tissint, d'Akka Iguern à la commune Akka Ighane, ainsi que celles des communes de Tata, Tigzmert et Adis.

Lors de ce déplacement, Mme Yaakoubi a pris connaissance de l'ampleur des dégâts causés par les inondations dans l'attente d'élargir le diagnostic sur les autres communes touchées afin d'établir un programme d'intervention d'urgence de l'ANDZOA.

Dans ce sens, l'Agence a déjà mobilisé dans le cadre de son budget propre une enveloppe budgétaire de 20 millions de dirhams, pour la mise en oeuvre d'un programme d'urgence qui comprend le nettoyage des oueds et des oasis des débris causés par les inondations et la réhabilitation du réseau de l'eau potable et certains puits endommagés.

En marge de cette visite, des réunions ont été tenues avec les présidents de communes territoriaux concernées et les représentants de la société civile.

La mission s'est conclue par une réunion de travail avec le gouverneur de la province de Tata, au cours de laquelle diverses mesures visant à atténuer les effets de cette catastrophe naturelle ont été discutées.