Sénégal: Le CETUD et la SFI signent un accord en vue de la réduction de la pollution dans les infrastructures de transport

Dakar — Le Conseil exécutif des transports urbains durables (CETUD) annonce avoir signé avec la Société financière internationale (SFI) un "accord-cadre" en vue de la réduction des émissions de gaz carbonique dans les infrastructures de transport au Sénégal.

"Ce partenariat sera fondé sur une approche durable visant à réduire les émissions de CO2 (gaz carbonique) et la pollution liée au transport. Ce programme de transport mettra l'accent sur la mobilité collective et active, qualitative et multimodale, avec des modes de transport urbain sobres en carbone", explique un communiqué du CETUD.

Il ajoute que le programme qu'il va dérouler avec le partenariat de la SFI "entend apporter une contribution déterminante à l'ambition [des pouvoirs publics sénégalais] de construire des villes viables et vivables".

"L'accompagnement de la SFI, pour la préparation de projets de PPP (partenariats public-privé), portera notamment sur l'examen spécifique de besoins de mobilité pour les axes ou territoires retenus, les aspects commerciaux, le cadre juridique et de régulation, les aspects techniques et financiers", précise le Conseil exécutif des transports urbains durables.

La Société financière internationale, l'organe de la Banque mondiale chargé du secteur privé, va contribuer, sur la base de l'accord-cadre, à la prise en charge des "questions environnementales et sociales" dans les infrastructures de transport au Sénégal.

Elle fournira en même temps "toute analyse permettant d'évaluer la bancabilité des projets" à mettre en oeuvre dans ce secteur.

"Une fois l'état de préparation confirmé suivant la réglementation en vigueur en matière de maturation et de sélection de projets, la SFI accompagnera le CETUD dans les phases d'analyse et de structuration de la transaction, puis de mise en oeuvre de la transaction, tout en incluant la passation de marchés et la clôture de la transaction", lit-on dans le communiqué.

Sur la base de l'accord signé, les deux parties vont "accélérer le développement d'un portefeuille de projets additionnels", la collaboration prenant également en compte des "projets de PPP déjà mûris".

Le CETUD, placé sous la tutelle technique du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, est "un cadre de concertation" des acteurs de la mobilité urbaine.