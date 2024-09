Ile Maurice: Le chiffre d'affaires de NMH franchit la barre des Rs 15 Mds

New Mauritius Hotels Ltd (NMH) réalise un chiffre d'affaires record de Rs 15,4 milliards au 30 juin 2024 par rapport aux Rs 14,1 milliards enregistrés l'année précédente. Une situation financière qui se traduit également par un bénéfice net de Rs 2,1 milliards et d'un EBITDA (Earnings Before Interest Taxes and Amortization) se maintenant à Rs 4,8 milliards. Sur la base de ces résultats, la direction a décidé d'octroyer à la fin de septembre un bonus de deux mois à l'ensemble de ses employés.

Cette performance est jugée remarquable, vu qu'une bonne partie des chambres du groupe n'était pas disponible à la vente au cours de l'année, en raison de travaux de rénovation et d'importantes augmentations des coûts opérationnels. «NMH franchit une étape en dépassant pour la première fois la barre des Rs 15 milliards de chiffre d'affaires tout en maintenant un taux de profitabilité honorable malgré des coûts opérationnels en constante augmentation. Ce succès est le fruit du dévouement et du savoir-faire de nos artisans», souligne le CEO, Stéphane Poupinel de Valencé. Il ajoute que 2025 est abordée avec confiance, portée par la nouvelle campagne de communication, Be notre philosophie People-first, et l'engagement fort envers le développement durable, qui continueront à soutenir sa croissance dans cette nouvelle année financière.

Une analyse du principal marché démontre que le secteur touristique mauricien a démontré sa résilience avec 1,3 million d'arrivées en 2024, soit une hausse de 8,8 % par rapport à l'année précédente. Les revenus des opérations hôtelières à Maurice ont atteint un niveau record de Rs 11,1 milliards, enregistrant une croissance de 11 % malgré un taux d'occupation moyen de 73 %, contre 74 % en 2023.

Cette légère baisse du taux d'occupation s'explique par les travaux de rénovation dans plusieurs établissements du groupe, notamment Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa, Shandrani Beachcomber Resort & Spa et Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa ainsi que Victoria Beachcomber Resort & Spa, Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa et Royal Palm Beachcomber Luxury, qui ont partiellement fermé à partir de la mi-mai 2024.

Coûts opérationnels en hausse

Concernant les coûts, les pressions inflationnistes ont persisté tout au long de l'année. Les coûts du personnel ont augmenté de 15 %, en raison de la pénurie de maind'oeuvre locale et des ajustements apportés aux conditions d'emploi, tels que salaire minimum, heures supplémentaires et congés payés. De plus, les coûts opérationnels ont augmenté de 15 %, en dépenses accrues liées à la maintenance, la sécurité et le transport, suite aux nouvelles réglementations du travail.

Malgré ces fermetures temporaires et ces hausses importantes de coûts, les résultats restent solides, soutenus par des taux de change favorables et une augmentation des réservations directes, offrant des rendements plus élevés. Par ailleurs, l'endettement net de NMH a enregistré une baisse significative de Rs 1,6 milliard au cours de l'année, améliorant ainsi son Gearing Ratio de 10 %, en ligne avec les objectifs du groupe.

Le ratio de Net Debt to EBITDA s'établit à un niveau confortable de 3,4 fois alors que l'Asset Cover Ratio atteint 2,65 fois. Les frais financiers s'élèvent à Rs 1,2 milliard contre Rs 1,1 milliard en 2023, malgré la hausse des taux d'intérêts sur l'année. De plus, la notation A-, attribuée par Care Rating au troisième trimestre, a permis de réduire les frais financiers, dont l'effet complet sera connu pour la période se terminant au 30 juin 2025.

En ce qui concerne les projets en cours, NMH rappelle les travaux de construction du parcours de golf 18 trous de l'Harmonie Golf Course aux Salines, Rivière-Noire, qui progressent de manière satisfaisante, marquant ainsi une première étape vers le développement du futur Harmonie Beachcomber Golf Resort.

Parallèlement, NMH continue, souligne la direction, de renforcer ses initiatives en matière d'innovation et de digitalisation, déployant plusieurs projets qui transforment le fonctionnement du groupe à travers ses interactions avec les clients et en améliorant l'expérience Artisan. Aussi, le groupe poursuit ses investissements dans la modernisation de ses infrastructures, ouvrant la voie à des gains d'efficience et à de nouvelles opportunités de croissance.

NMH anticipe de bons résultats pour le premier trimestre de l'exercice financier 2025, avec moins de chambres fermées pour rénovation comparé à l'année dernière. Dès la mi-octobre 2024, l'intégralité des chambres sera à nouveau disponible à la vente. Avec un niveau de réservations comparable à celui de l'année précédente, le groupe devrait enregistrer de solides performances pour les six premiers mois de la nouvelle année financière.

Performance régionale

Quid des opérations au Maroc impactées par le séisme survenu à Marrakech au premier trimestre, entraînant la fermeture temporaire de l'hôtel ? Les revenus se sont élevés à Rs 1,1 milliard contre Rs 1,2 milliard en 2023, tandis que l'EBITDA atteint Rs 231 millions, incluant Rs 121,5 millions d'indemnités d'assurance pour interruption d'opérations et dommages matériels.

Aux Seychelles, le loyer annuel de l'établissement hôtelier situé sur l'île Sainte-Anne, loué au Club Med, a été révisé à la hausse de 2 % en février, conformément aux termes du contrat. Toutefois, des travaux supplémentaires sur les logements du personnel ont entraîné une fair value loss de Rs 69 millions, comparée à un fair value gain de Rs 109 millions l'année précédente. Cette situation a impacté l'EBITDA, qui s'établit à Rs 339 millions, contre Rs 510 millions en 2023.