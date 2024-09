Ile Maurice: Une nuit de magie avec Adnan Sami

De retour 12 ans après sa dernière prestation chez nous, le chanteur a tenu toutes ses promesses. Ses tubes ont séduit le public, le samedi 28 septembre, au Trianon Convention Centre.

Le Trianon Convention Centre a vibré samedi lors du concert tant attendu d'Adnan Sami, organisé par GravityXero. L'événement a été à la hauteur des attentes du public mauricien. Le spectacle a débuté à 20 h 15, précédé d'une vidéo retraçant la carrière et la transformation physique impressionnante d'Adnan Sami.

L'artiste a fait son entrée en scène en interprétant le titre emblématique Mehbooba Mehbooba, plongeant instantanément l'audience dans l'ambiance. Dès les premières notes, l'énergie communicative d'Adnan Sami s'est propagée dans la salle et son interaction avec le public n'a fait que renforcer cette connexion tout au long de la soirée.

Adnan Sami, en véritable showman, a su jongler entre ses talents de chanteur, de musicien et de comédien. Tout en répondant aux nombreuses demandes du public, il s'est amusé à faire des mimiques et des plaisanteries, créant une atmosphère conviviale et joyeuse. La chanson Dil Kya Kare, interprétée simultanément au clavier, a été massivement ovationnée, tout comme Dil Keh Raha Hai Dil Se. Les jeux de lumière, parfaitement orchestrés, ont sublimé la performance de l'artiste, ajoutant une dimension visuelle exceptionnelle au concert.

%

Parmi les autres titres marquants de la soirée, on retrouve Chain Mujhe Ab Aaye Na, Kabhi To Nazar, Sun Zara et Gela Gela Gela, qui ont tous suscité de vifs applaudissements. Adnan Sami a également pris un moment pour partager une anecdote personnelle émouvante sur sa transformation physique. Il est revenu sur l'époque où il était en surpoids à 230 kg, révélant avoir perdu 120 kg après un avertissement médical et une promesse faite à son père. Pour rendre hommage à ce dernier, il a interprété la chanson Aye Khuda, tout en demandant au public d'allumer les torches de leur téléphone portable créant ainsi un moment magique et émouvant.

L'artiste s'est mis au piano pour le titre Teri Yaad Aati Hai, avant d'enchaîner avec l'un de ses plus grands succès, Tera Chehra. Sur Bheegi Bheegi Raaton Mein, Adnan Sami a une fois de plus démontré pourquoi il est surnommé le «fastest man on the keyboard», émerveillant le public par son incroyable virtuosité.

Avant de clôturer le concert, l'artiste a rendu un vibrant hommage aux musiciens qui l'ont accompagné sur scène tout au long de la soirée. Il a exprimé sa gratitude envers ses fans pour leur amour inconditionnel, en soulignant que sans eux, il ne serait rien. En guise de final, il a interprété son célèbre tube Lift Karadey, invitant le public à monter sur scène pour danser et chanter avec lui, terminant ainsi la soirée sur une note festive et exaltante.

Pour Ajay Deora, directeur de Ticketbox.mu, «ce concert a été exceptionnel. Adnan Sami est un artiste qui sait conquérir son public». Il a également remercié les spectateurs pour leur soutien et a promis de continuer à organiser des événements de haute qualité. Ajay Deora a révélé être déjà en discussion avec un autre artiste pour un concert prévu dans les prochains mois. Une annonce sera faite très prochainement.