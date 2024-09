Ile Maurice: «Nous voulons que chaque personne qui entre dans nos locaux se sente bien»

interview

Le siège social de la banque à la rue Chaussée, à Port-Louis, a récemment connu une rénovation significative après 67 ans d'existence. Dédiée au développement socio-économique de Maurice, la banque veut moderniser son image et se positionner comme un lieu sûr pour tous ceux qui sollicitent ses services. Selon son «Chief Executive Officer», la rénovation de ce bâtiment emblématique reflète l'ambition de la banque : se rapprocher davantage de la population.

Quelles sont les priorités stratégiques de la Banque de Développement de Maurice (DBM) pour les cinq prochaines années ?

La priorité principale de la DBM découle de notre expérience post-Covid-19, où nous avons identifié un problème majeur : la sécurité alimentaire. C'est pourquoi nous en avons fait notre priorité. Nous avons augmenté nos facilités de prêt jusqu'à Rs 10 millions pour encourager la mécanisation et l'utilisation de la technologie, car il est aujourd'hui impossible de réduire les coûts de production sans l'appui de la technologie. La deuxième priorité concerne l'énergie renouvelable. Avec le coût élevé des énergies fossiles, nous mettons l'accent sur les énergies vertes.

Nous offrons des prêts allant jusqu'à Rs 300 000 aux particuliers pour l'installation de panneaux solaires sur leur toit ; et jusqu'à Rs 1 million aux Petites et moyennes entreprises (PME). Par ailleurs, la DBM produit sa propre électricité dans ses bâtiments industriels. À Triolet, nous avons un projet capable de générer 1 MW d'électricité; et d'ici les prochaines années, nous prévoyons de produire 6,22 MW. Cela contribuera à l'engagement du gouvernement d'atteindre 60 % d'énergie mixte. Notre troisième axe prioritaire est l'autonomisation des femmes. Nous proposons un programme de prêts à un taux de 0,5 % aux femmes, y compris celles ayant traversé des difficultés familiales, sans exigence de collatéral pour des montants allant jusqu'à Rs 500 000.

Une banque plus compatissante ?

Effectivement, c'est dans cet esprit que nous avons mis en place des Amnesty Schemes. Certaines personnes avaient des prêts datant de plus de 20 ans, mais faisaient face à de grandes difficultés pour les rembourser. Cela concerne principalement les pêcheurs, petits planteurs et micro-entreprises. Si ces emprunteurs ont encore ces dettes après 20 ans, c'est parce qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens de payer. C'est pour les aider que nous avons lancé ce programme d'amnistie. Bien sûr, notre objectif est d'apporter du soutien à ceux au bas de l'échelle sociale.

Comment la récente rénovation des bureaux améliore-t-elle l'efficacité opérationnelle de la banque et les services à ses clients ?

La récente rénovation des bureaux est en ligne avec l'amélioration des services que nous souhaitons offrir à nos clients. Nous avons contracté un prêt d'environ Rs 100 millions pour moderniser notre système informatique. Il ne suffit pas d'offrir un meilleur service si nous ne pouvons pas accueillir les gens dans de bonnes conditions. Nous voulons que chaque personne qui entre dans nos locaux se sente bien.

Depuis mon arrivée à la DBM, j'ai mis en place un système de réception qui me donne une visibilité sur le temps passé par chaque client à la banque. Je reçois un rapport quotidien, ce qui me permet de suivre la situation. Par exemple, si une personne est venue cinq fois, j'ai un rapport exceptionnel, car personne ne devrait avoir à venir plus de quatre fois pour obtenir un prêt.

Comment la banque intègre-t-elle la durabilité et l'innovation dans ses stratégies de financement, notamment pour les projets soutenant le développement économique à Maurice ?

De nombreuses personnes soumettent des demandes pour installer des panneaux solaires chez elles, tout comme pour le plan de réservoir d'eau, qui est également très sollicité. Depuis mon arrivée, nous avons financé plus de Rs 507 millions pour ce projet, avec plus de 50 000 bénéficiaires. Ils en font un usage judicieux. Actuellement, nous nous concentrons sur ces deux secteurs.

Un autre volet important concerne un prêt destiné aux jeunes de 18 à 25 ans pour l'achat de matériel informatique. Ces équipements sont coûteux et nous offrons jusqu'à Rs 100 000 pour aider à leur acquisition. Nous avons constaté un grand engouement des jeunes pour ce programme. En ce qui concerne la garantie, pour ceux qui ne travaillent pas, leurs parents peuvent se porter garants.

Quels sont les principaux obstacles que rencontrent les PME lorsqu'elles cherchent à obtenir des financements auprès de la DBM ?

Lorsque les PME demandent un prêt, elles ne soumettent pas toujours tous les documents requis dans les délais, ce qui retarde non seulement leur propre procédure, mais aussi celle des autres demandeurs. Cela crée un goulot d'étranglement. Cependant, si une PME fournit tous les documents à temps, elle peut recevoir son prêt en trois semaines. C'est pour cette raison qu'il est essentiel d'éduquer les PME sur l'importance de la préparation et la soumission complète des dossiers.