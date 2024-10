Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 1er Octobre 2024

Côte d’Ivoire : Enjeux actuels du Rhdp - Le Parti renforce son ancrage territorial

Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (Rhdp) a tenu une réunion, le lundi 30 septembre 2024, au Sofitel Hôtel Ivoire, présidée par son président, Alassane Ouattara, Président de la République et du Parti. Cette rencontre a réuni les 47 nouveaux coordonnateurs régionaux, nommés le 13 mai 2024, ainsi que d’autres membres clés du Parti, pour discuter des missions et des enjeux actuels du Rhdp. Le Secrétaire Exécutif a ouvert la séance en soulignant l'importance de réactiver les coordinations régionales et de mobiliser les militants à la base. L’allocution du Président du Directoire a mis en lumière la vitalité des coordinations et les défis rencontrés, avec un constat encourageant : plus d’un million de militants ont été enrôlés dans la base de données E-militant. La réunion s’est conclue par une motion de soutien et d’engagement des coordonnateurs envers le Président Ouattara, témoignant de leur détermination à travailler ensemble pour l’avenir du Rhdp. (Source : Fratmat.info)

Sénégal : Législatives anticipées 2024 - Ousmane Sonko tête de liste nationale de PASTEF

Le président du parti Pastef et non moins Premier ministre, Ousmane Sonko, a été désigné tête de liste nationale dudit parti. C’est du moins ce qu'a révélé le mandataire national, Ayib Daffé, dimanche soir, lors du dépôt de leur liste à la Direction générale des élections (Dge). Accompagné du député Amadou Bâ, il a souligné que leur liste est "inclusive" et reflète le Sénégal dans sa diversité.« Nous n’allons pas donner tous les détails. Vous en saurez plus lorsque les listes des départements seront publiées. Mais ce que nous pouvons dire, c’est que la liste regroupe des responsables, des militants, des alliés, c’est une liste qui est inclusive qui reflète le Sénégal dans sa diversité, dans sa pluralité. Sans surprise et à l’unanimité, la tête de liste c’est Ousmane Sonko », a déclaré M. Daffé. ( Source : adakar.com)

%

Rdc : Loi fondamentale- Augustin Kabuya du parti présidentiel, l’Udps, plaide pour une révision de la Constitution

Un débat autour de la Constitution refait surface en Rdc. Augustin Kabuya, Secrétaire Général de l'Udps, a tenu des propos lors d'un meeting populaire ce weekend qui suscitent une vive polémique au sein de la classe politique et de la société civile, en évoquant la nécessité d'une révision de la Constitution. Dans son intervention, Augustin Kabuya a plaidé en faveur d’une révision de la Constitution, estimant que celle-ci présente plusieurs lacunes. Selon lui, les cinq ans de mandat présidentiel ne sont pas effectifs. Une partie de cette durée a été consacrée, dit-il, aux négociations pour la formation du gouvernement. Et selon lui, cela réduit la durée réelle du mandat à environ trois ans. Augustin Kabuya a également critiqué l’origine de la Constitution, affirmant qu’elle aurait été « élaborée par des étrangers », un argument qu’il utilise pour justifier son appel à une révision. (Source : Rfi)

Niger : Diffa- L’OPVN mobilise 2660 tonnes de céréales pour la vente à prix modérés

Dans le cadre des opérations de vente à prix modérés (VPM) initiée par les autorités du Niger, la Direction Régionale de l’Office des Produits Vivriers du Niger (OPVN) de Diffa a mobilisé, au cours des trois derniers trimestres de l’année 2024, deux mille six-cent soixante 2660 tonnes toutes céréales confondues, a confié à l’Anp son premier responsable régional M. Maman Lawali Mahaman Vignal. Selon ce dernier, cette mobilisation s’est déroulée en trois phases et le tonnage devait servir pour les douze communes de la Région. Pour le compte de cette phase, a-t-il informé, « nous prévoyons d’injecter mille (1000) tonnes de céréales, alors que la disponibilité au niveau de nos magasins est de mille dix (1 010) tonnes, soit une marge de sécurité non négligeable de 0,1% ». Il a précisé que ce stock est composé de mille (1000) tonnes de maïs et de dix (10) tonnes de sorgho. (Source : Anp)

Gabon : Diplomatie - L’émissaire d’Archange Touadera reçu par Owondault Berre

Le Vice-Président de la Transition, Joseph Owondault Berre a reçu en audience, Bruno Yapande, l’émissaire du Président de la République centrafricaine Archange Touadera, ce lundi 30 septembre à Libreville, a appris l’AGP du service communication de la Vice-présidence gabonaise. En venant à Libreville, le ministre centrafricain de l’administration du territoire, Bruno Yapande, a été mandaté par le président de la Rca pour s’enquérir de l’évolution de la Transition gabonaise et de l’exécution du chronogramme pour un retour à l’ordre constitutionnel dans le pays. Au-delà du renforcement des liens diplomatiques sur l’axe Libreville-Bangui, les autorités centrafricaines entendent également s’inspirer de l’expérience du Gabon dans l’organisation des locales. Car, la RCA organise, cette année, les municipales et locales. (Source : Agp)

Guinée Equatoriale : 11ème réunion annuelle consultative de l’Association des Sénateurs - Le Gabon représenté à Malabo

La Présidente du Sénat de la Transition, Paulette Missambo, a séjourné à Malabo, en Guinée Equatoriale le vendredi 27 septembre, où elle a représenté le Gabon à la 11ème réunion consultative de l’Association des Sénats, Choora et Conseils Equivalents d’Afrique et du Monde Arabe (ASSECAA) qui s’est tenue du 26 au 27 septembre dernier, rapporte un communiqué de l’institution. Cette rencontre qui a eu pour thème «Renforcer l’action parlementaire conjointe des pays du Sud pour relever les défis environnementaux, technologiques et de développement», s’inscrit dans le cadre de l’implémentation de l’action de l’ASSECAA, en vue de renforcer le travail conjoint aux niveaux africain et arabe, et d’instaurer un dialogue parlementaire entre les sénats des pays membres et les conseils équivalents dans la zone Sud. (Source : alibreville.com)

Bénin : Discographie béninoise- Sagbohan Danialou signe son retour au-devant de la scène avec son album »Message »

La virtuose de la musique béninoise Sagbohan Danialou est de retour au-devant de la scène avec un nouveau livre sonore intitulé » Message ». Présentée au public béninois, dimanche 29 septembre 2024 à l’espace Eya, il s’agit d’une œuvre discographique à coloration diversifiée.Un album riche de 10 titres qui aborde les sujets d’actualité, reflétant les préoccupations et les espoirs de notre époque. Il s’adresse autant aux élèves, aux étudiants qu’à Dieu, qu’aux paysans béninois ou africains. Les morceaux que contient l’opus retrace certains moments de la vie de l’artiste, sa vie à Abidjan dans les années 70. La jeunesse face aux vices de notre temps, la visite du pape Benoît XIVI au Bénin. <> mentionne Lionel Talon, le patron du label qui signe le monument qui capitalise 52 ans de Carrière avec 76 ans d’âge. (Source : acotonou.com)

Mali : Éducation nationale- La rentrée scolaire reportée au lundi 4 novembre 2024

Le ministre de l'Éducation nationale, tenant compte de l'état de catastrophe nationale, a décidé de reporter la rentrée des classes 2024-2025 prévue ce mardi 1er octobre 2024, au lundi 4 novembre 2024. L'information a été donnée, cec lundi 30 septembre 2024, dans un communiqué adressé à l'ensemble de la communauté éducative. La décision est motivée, selon le ministre, par le fait que les pluies sont abondantes et les inondations, dans leurs ampleurs, ont touché pratiquement tout le monde y compris les établissements scolaires. Le ministre de l'Education a rassuré la communauté éducative et les parents d'élèves que tout sera mis en œuvre pour une rentrée scolaire réussie. ( Source : abamako)

Togo : Agression du député Guy Marius Sagna - Des organisations de la Société civile du Togo et du Sénégal « condamnent avec fermeté »

Les organisations de défense des droits de l’homme condamnent avec fermeté l’agression dont ont été victimes les parlementaires Guy Marius SAGNA, Brigitte ADJAMAGBO JOHNSON, des journalistes et des opposants politiques au siège de la Convention Démocratique des Peuples Africains (CDPA). Les organisations signataires du présent communiqué ont appris avec consternation l’agression dont ont été victimes les parlementaires Guy Marius SAGNA et Brigitte ADJAMAGBO JOHNSON, ainsi que des journalistes et des opposants politiques au siège de la Convention Démocratique des Peuples Africains (CDPA) à Lomé, Togo. Présent à Lomé où il prend part à la 3ème session extraordinaire de la Commission du Parlement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), le député Guy Marius SAGNA, a répondu à une invitation à une réunion avec la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP), une plateforme de l’opposition politique togolaise. (Source : alome.com)