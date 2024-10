Afrique Centrale: Tournoi de l'Uniffac - Les Diables rouges U-20 sereins

Les demi-finales du tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale (Uniffac) qui vont se disputer ce mardi au stade Alphonse-Massamba-Débat permettront de déterminer les deux représentants de la zone qui vont se qualifier à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans.

Au menu : Congo-République centrafricaine et Cameroun-République démocratique du Congo. Présents en conférence de presse d'avant match, Clément Massamba, le sélectionneur des Diables rouges U-20, et Yannick Linouaka (joueur) se sont montrés confiants. « Nous prenons chaque match comme une finale. Celui de demain est notre match de l'année parce que nous devons nous qualifier pour la phase finale de la CAN U20. Même si nous avons gagné nos deux premiers matches, cette demi-finale nous la jouons pour la gagner. Nous devons se donner à fond », a déclaré le sélectionneur.

« C'est le match le plus important pour nous les joueurs. Le maître mot est de gagner pour se qualifier à la CAN », a précisé le joueur. Le Congo a terminé la phase de poules avec un bilan de deux victoires et trois buts marqués. La RCA s'est qualifiée en demi-finale grâce à la défaite de la Guinée équatoriale 1-3 devant la RDC comptant pour la deuxième journée. Sa victoire 2-1 face au Gabon lui a fait du bien.

En 2022, les deux sélections s'étaient croisées et les Diables rouges l'avaient emporté 3-1. C'est un match aux allures d'une revanche ou confirmation. Le banc centrafricain compte dans son sein deux anciens internationaux congolais, notamment Bruce Abdoulaye et Barel Mouko. « A cette étape de la compétition, toutes les équipes se valent », a confirmé le coach congolais.

En deuxième demi-finale, le Cameroun, meilleur attaque du tournoi avec sept buts en deux matches, reçoit la RDC. Les Lionceaux Indomptables du Cameroun ont tour à tour battu la RCA 4-0 et le Gabon 3-1. Les Léopards doivent leur place dans le dernier carré grâce à leur succès 3-1 devant la Guinée équatoriale. Leur premier match étant soldé par une défaite 0-1 face aux Diables rouges.