Congo-Brazzaville: Partenariat - Un accord entre Festim Afrique et l'université sud-coréenne Sun Moon

L'association Festim Afrique et l'université sud-coréenne « Sun Moon » sont désormais liées par un protocole d'accord dédié à la formation de jeunes dans plusieurs métiers nouveaux.

Le protocole d'accord signé, le 27 septembre, à Brazzaville par le président international de Festim Afrique, Claudio Bénédict Sama Kenegui et Julien Francis Moufonda, vice-président de l'université Sun Moon (chapitre Congo) qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative de cette association dénommée « De l'étudiant au chef d'entreprise » permettra aux deux parties de mutualiser les efforts en vue de former des jeunes dans divers secteurs.

Signé en prélude à l'édition 2024 du Festim Afrique, Pool Malebo Brazzaville-Kinshasa, qui se tiendra du 6 au 9 novembre à Brazzaville et du 12 au 13 novembre à Kinshasa sous le haut patronage de la ministre des Petites et Moyennes entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, ce partenariat permettra à ladite université de procéder à la présélection et à l'octroi des bourses aux étudiants, aux finalistes des écoles professionnelles, facultés, instituts et enfin aux entrepreneurs inscrits aux activités de cet évènement.

« Dans le cadre de la tenue du Festim Afrique pool Malebo prévue pour novembre prochain initié par Festim Afrique, nous nous sommes insérés dans cette démarche pour former les cadres de demain. Il sera question ici de recommander des étudiants congolais et des stagiaires à Sun Moon, tout comme les étudiants de Sun Moon pourront à leur tour venir faire des stages au Congo, dans les différentes entreprises et les universités de la place », a expliqué Julien Francis Moufonda.

Et d'ajouter : « Derrière ce partenariat, ce que nous voulons c'est d'impliquer les entreprises à se lancer dans la formation dans les métiers nouveaux car étant entendu que nous sommes à la quatrième révolution industrielle, celle du numérique, il est d'autant plus important et nécessaire de former des cadres dans ces nouveaux métiers, cela apportera un plus pour le pays. L'université Sun Moon figure donc parmi les universités les plus outillées pour le faire, surtout en matière de logiciel ».

Pour Claudio Bénédict Sama Kenegui, président international de Festim Afrique, ce partenariat permettra de lutter contre le chômage des jeunes, car avec une bonne formation et orientation, ces derniers pourront acquérir des compétences qui feront d'eux les cadres de demain. « En ma qualité d'acteur de la diplomatie d'Affaires en Afrique, il était important de mobiliser des intelligences, des incroyables opportunités en affaires tant pour l'entrepreneuriat et la formation des jeunes afin de leur permettre d'obtenir des bourses dans un cadre étranger », a-t-il déclaré.

Présent à la cérémonie de signature, Joseph Mbossa, président régional du comité scientifique des panels des experts de Festim Afrique s'est réjoui de l'union scellée par les deux entités qui favorisera la formation de plusieurs jeunes. « Ce protocole d'accord n'est pas seulement un document formel, mais le symbole de notre volonté à travailler ensemble afin de partager nos ressources et nos expertises pour un avenir meilleur de la jeunesse. Nous allons ouvrir de nouvelles perspectives, renforcer nos liens et créer des synergies qui bénéficieront à tous », a-t-il déclaré.

Joseph Mbossa a, par ailleurs, saisi l'occasion pour lancer un appel à l'endroit des jeunes à prendre part à l'édition 2024 du Festim Afrique, Pool Malebo Brazzaville-Kinshasa, un évènement qui, dit-il, sera autant important que bénéfique pour les jeunes, car il s'agira de la promotion de l'entrepreneuriat par ces derniers.