Angola: Plus de 800 bovins meurent faute de vaccins à Huíla

Lubango (Angola) — Au moins 871 têtes de bétail sont mortes, en 2023, de diverses maladies évitables par la vaccination, au cours d'une année durant laquelle la campagne n'a pas eu lieu, en raison de problèmes logistiques, un problème aggravé par le refus de nombreux éleveurs de vacciner leurs animaux.

Les bovins en question sont morts dans plus de deux mille cas de maladies enregistrés au cours de la période, en mettant l'accent sur la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), les anthrax symptomatiques et hématiques (BQ et ATX), la gale bovine (GM-B), la dermatite nodulaire contagieuse ( LSD) et la dermatophytose (DPH).

Les cas ont été enregistrés principalement dans les municipalités de Gambos, Chibia, Humpata, Lubango, Matala, Jamba, Quipungo, Quilengues, Cacula, Caconda et Caluquembe.

S'adressant à l'Angop, le chef du département des services de l'Institut des Services Vétérinaires de Huila, José Chicomo, sans fournir de données comparatives, a déclaré qu'il s'agit d'un nombre "inquiétant" d'animaux qui meurent par manque de vaccin, ajoutant que les statistiques pourraient être encore pires, dans la mesure où de nombreuses informations ne sont pas cataloguées.

Huila, selon la source, a une population animale estimée à un million 243 mille 73, dont 121 mille 405 étaient en danger.

La gestion sanitaire, selon la personne interrogée, est une préoccupation qui pourrait être résolue par la régularisation des campagnes de vaccination, car l'idéal serait de vacciner chaque année, mais parfois cela se fait de manière intermittente.

%

Il a rappelé que la dernière vaccination remonte à 2022 et n'a repris que cette année, où seulement 284 mille 228 têtes (22,86%) ont été vaccinées, bien qu'il y ait suffisamment de vaccin, en raison d'allégations culturelles, les éleveurs refusent de vacciner, car ils suggèrent que le vaccin, avec le manque de pâturages, il peut tuer les animaux.

Il a expliqué que dans la seule première moitié de l'année en cours, le Département a déjà enregistré plus de 72 mille animaux à risque, plus de deux mille cas de maladie et 500 décès.

Compte tenu de la situation, il a souligné que la campagne, qui a duré 30 jours et s'est déroulée de mai à juin de l'année en cours, n'a pas épuisé les réserves de vaccins, qui sont stockées dans les chambres froides pour la prochaine saison.

Il a ajouté que même après la clôture de la campagne, les éleveurs intéressés devront en faire la demande, car le vaccin étant gratuit, ils n'auront qu'à payer la logistique et les déplacements des techniciens dans leurs zones pour mener à bien le processus.