Madagascar: Judo - Mondial juniors - Participation de Laura Rasoanaivo

La judokate malgache sera l'unique participante malgache aux Championnats du monde de judo juniors à Dushanbe. Une participation possible grâce au soutien du vice-président de la fédération internationale, Siteny Randrianasoloniaiko.

Officiel. Madagascar ne sera pas absent à Dushanbe, Tadjikistan aux mondiaux juniors de judo après le doute sur la participation. Laura Rasoanaivo sera engagée dans la catégorie des moins de 70 kg aux côtés de 38 autres judokates. La triple championne d'Afrique a reçu son billet et son « voucher », hier, des mains du président de la fédération, Said Eric. Cette participation de Laura est rendue possible grâce à l'intervention du vice-président de la fédération internationale de judo, Siteny Randrianasoloniaiko, auprès de l'instance internationale.

« Après le doute sur notre participation, nous avons saisi le président de l'Union Africaine de judo et deux jours après, le problème a été vite résolu. La fédération internationale a répondu favorablement. Laura Rasoanaivo mérite d'être soutenue après son parcours et palmarès », a fait savoir, le numéro un du judo malgache.

Pour attendre le déblocage des fonds du ministère de la Jeunesse et des sports, il faut attendre deux mois. La fédération ne peut pas mettre une croix sur la participation à ces joutes vu qu'elle a préparé la relève depuis environ quatre ans. Ancien président de la fédération malgache de judo, Siteny Randrianasoloniaiko est toujours là pour soutenir les athlètes. Championne d'Afrique juniors en titre, la judokate de 20 ans a de fortes chances dans la capitale du Tadjikistan.

Numéro 4 mondial, Laura sera tête de série numéro 4. Elle combattra le 6 octobre. « Je suis dans ma bulle et je reste focus sur le combat. J'espère remporter la plus belle des médailles », a-t-elle expliqué. L'olympienne sera accompagnée du premier vice-président de la fédération, Jean Jacques Rakotomalala et de l'entraîneur national, Arsène Randrianitovona. La délégation quitte le pays ce jour via Maurice et Dubaï.