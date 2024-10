Madagascar: Basket - Top 8 N1A - COSPN et GNBC, solides leaders

Les policiers du COSPN et les joueuses du MB2ALL restent invaincues au TOP 8 du championnat de Madagascar N1A de basketball au Palais des Sports Mahamasina.

Deux équipes se détachent du lot à Mahamasina. Dans l'affiche très attendue entre les policiers du COSPN et les gendarmes de la GNBC, samedi, le public a eu droit à un match de haute voltige. La bande à Livio s'est imposée sur le score de 82 à 79 et a pris sa revanche. Hier, l'équipe de la police nationale a pris le dessus sur la formation du MBC par 73 à 56. Ces deux victoires ont permis aux policiers d'occuper la première place du classement chez les hommes.

Les gendarmes, champions en titre, se sont rattrapés hier devant les Tamataviens de l'ASCUT et occupent provisoirement la deuxième place. Elly et consorts ont battu les basketteurs de l'Est sur le score de 87 à 81. Ce remake de la finale de 2023 a vu, une fois de plus, la victoire des gendarmes dans les derniers temps de jeu. ASCUT, GNBC et COSPN sont les trois équipes qui sont déjà assurées de disputer le Final Four chez les hommes.

Chez les dames, les journées se suivent et se ressemblent pour les joueuses de la gendarmerie nationale basket club (GNBC). Quatre matchs et autant de victoires pour les gendarmettes. Une victoire acquise après une haute lutte face aux tenantes du titre du MB2ALL, sur le fil par 59 à 58. Cette courte victoire est plus qu'importante pour la formation de la gendarmerie pour la suite de la compétition.

Hier, Rondro Emeranchine et ses camarades ont signé leur quatrième victoire de suite devant les Tamataviennes de l'ASCUT. Les joueuses du MB2ALL se classent pour le moment à la deuxième place, mais sont en bonne position pour se qualifier pour le Final Four. La finale de cette édition 2024 pourrait être la même affiche que l'année dernière au vu des matchs. Les éliminatoires se poursuivent ce jour au Palais des Sports pour les seize équipes en course.