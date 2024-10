Congo-Kinshasa: Décès de Dikembe Mutombo, légende du basket-ball mondial

Dikembe Mutombo, figure emblématique de la NBA et membre du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, s'est éteint ce lundi 30 septembre à l'âge de 58 ans des suites d'un cancer du cerveau.

C'est le commissaire de la NBA, Adam Silver, qui a annoncé la triste nouvelle sur le compte X de la NBA.

Mutombo Dikembe est décédé entouré des membres de sa famille.

Élu quadruple meilleur défenseur de la NBA, il a marqué l'histoire de son sport et de son pays.

L'ancien basketteur congolais Mutombo Dikembe avait reçu le prix d'«Ambassadeur mondial de la NBA» ou «NBA Legends» en anglais.

Mutombo Dikembe avait ainsi été honoré pour le travail abattu dans son pays natal, la RDC.

Début au sein du BC ONATRA

Né le 25 juin 1966 à Kinshasa, en République démocratique du Congo alors Zaïre, Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean-Jacques wa Mutombo dit Dikembe Mutombo est un joueur congolais de basket-ball, qui a débuté sa carrière professionnelle au sein du BC ONATRA de Kinshasa.

L'ancien pivot de la NBA, retraité depuis 2009, représente la Ligue américaine de basket-ball à travers le monde et a évolué en NBA pendant 18 ans (1991-2009).

Ce qui a fait de lui l'un des plus célèbres basketteurs africains de l'histoire.

Elu au «Hall of Fame»

L'ancien joueur de Denver, Atlanta et Houston, Mutombo Dikembe, a fait partie de la promotion 2015 du «Hall of Fame», le temple de la renommée qui distingue les plus grandes gloires du basket-ball mondial.

Il a évolué sur les parquets de la NBA pendant 18 ans.

Cet Américain d'origine congolaise a été élu à quatre reprises durant sa carrière, meilleur défenseur de la NBA.

Il a participé à huit reprises au All Star Game, qui réunit les meilleurs joueurs du championnat de basket-ball nord-américain.

En 18 ans de carrière à la NBA, Mutombo Dikembe a porté les couleurs de Denver (1991-1996), Atlanta (1996-2001), Philadelphie (2001-2002), New Jersey (2002-2003), New York (2003-2004) et Houston (2004-2009).

Le natif de Kinshasa a joué près de 1 200 matches, marqué un total de 11 729 points, capté 12 359 rebonds et réussi 3 289 contres. Il est le deuxième meilleur contreur de l'histoire de la NBA.

Investissement dans la santé et l'éducation

Mais Dikembe Mutombo ne se contentait pas de briller sur les terrains de basket. Conscient des défis auxquels son pays natal faisait face, il a fondé en 1997 la Fondation Dikembe Mutombo.

À travers cette organisation, il a oeuvré pour améliorer l'accès aux soins de santé en RDC.

En 2007, sa fondation a inauguré le Centre hospitalier Biamba Marie Mutombo, dans la commune de Masina, à Kinshasa, nommé en hommage à sa mère.

Le basketteur s'était également investi dans l'éducation, en finançant la construction d'une école dans le village de Tshibombo, au Kasaï-Oriental, en hommage à son père.