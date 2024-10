Algérie: Cas de diphtérie et de paludisme dans certaines wilayas du Sud - Envoi d'une mission médicale conjointe entre le ministère de la Santé et la Protection civile

Le ministre de la Santé, M. Abdelhak Saihi, accompagné du directeur général de la Protection civile, le Colonel BoualemBoughelaf, a présidé, lundi à la base aérienne militaire de Boufarik (Blida), l'envoi d'une mission médicale conjointe vers les wilayas de Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, suite à l'apparition de cas de diphtérie et de paludisme et ce en exécution des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Saihi a affirmé que "la cargaison des médicaments et de l'ensemble des équipements et fournitures envoyés aux wilayas d'In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset, vise à appuyer les équipes médicales présentes dans les régions concernées".

Concernant l'actuelle situation sanitaire dans certaines wilayas du Sud, où certains cas de paludisme et de diphtérie ont été enregistrés, M. Saihi a assuré que "la situation est stable", car "aucune nouvelle infection n'a été signalée au cours de cette semaine".

Le ministre a réaffirmé "la prise en charge totale des patients par le ministère, à travers la fourniture des médicaments et des équipements médicaux nécessaires", indiquant que "la caravane médicale conjointe avec les services de la Protection civile viendra renforcer et appuyer les compétences médicales sur place".

La mission médicale inclue au total soixante (60) membres (médecins et d'infirmiers) et est dotée de médicaments, de vaccins et d'équipement médicaux ainsi que de 11 ambulances.