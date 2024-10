Algérie: Le pays prend la présidence de deux importantes commissions des affaires sociales à la Ligue arabe

Alger — L'Algérie a pris la présidence de deux importantes commissions des affaires sociales à la Ligue arabe, à savoir la commission de la famille arabe et la commission de l'enfance arabe, indique lundi un communiqué du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

"L'Algérie a pris, ce jour lors d'une réunion par visioconférence, la présidence de ces deux commissions pour une année, succédant ainsi à la Tunisie, pays frère", précise la même source, notant que ces deux commissions "comptent parmi les plus importantes dans le secteur des affaires sociales au sein de la ligue arabe".

"La commission de la famille arabe, qui tiendra sa 14e session, élabore les projets, programmes et plans d'appui au rôle de la famille, collabore avec les parties concernées au niveau des pays membres en vue de leur mise en oeuvre, assure le suivi de la mise en oeuvre du plan d'action relatif aux familles dans la région arabe, au titre de l'agenda de développement durable, et soutient les activités nationales et régionales liées à la promotion de la famille arabe", souligne le communiqué.

La commission de l'enfance arabe, qui tiendra sa 28e session, "assure, quant à elle, le suivi de la mise en oeuvre des décisions du Conseil de la ligue et des conseils ministériels sur l'enfance".

Cette commission "suit également les questions liées aux droits de l'enfant aux niveaux régional et international et les développements internationaux concernant les questions de l'enfance, en veillant à prendre les mesures d'adaptation nécessaires dans la région arabe, s'emploie à unifier et à coordonner les efforts arabes en la matière dans les fora internationaux, et assure le suivi de la mise en oeuvre de l'agenda de développement pour investir dans l'enfance dans le monde arabe à l'horizon 2030 et du plan exécutif y afférent, dans le cadre de l'Agenda 2030 de l'ONU.

Des thèmes importants en lien avec les dossiers de l'enfance et de la famille dans le monde arabe seront abordés lors des sessions de ces deux commissions, outre une étude sur les constantes de la famille arabe dans un monde en mutation, à soumettre à l'appréciation des ministres arabes chargés des Affaires sociales lors de la prochaine session, selon le communiqué.