Afrique: Najat Badri - 'L'AS Far vise une deuxième victoire en la Ligue des Champions Féminine'

interview

Najat Badri s'est entretenu avec Cafonline.com

L'AS Far est qualifiée pour la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2024

Elle évoque le travail acharné et la persévérance de son équipe

Najat Badri, la milieu de terrain l'AS FAR et des Lionnes de l'Atlas, a révélé ses ambitions pour les futures phases finales de la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2024, affirmant que son équipe est prête à décrocher le titre une seconde fois dans l'histoire du club.

Dans une interview donnée à CAFonline.com, la joueuse de 36 ans a discuté de l'évolution impressionnante du football féminin en Afrique et a révélé le secret de sa régularité avec ses coéquipières de l'AS FAR lors des finales de la Ligue des Champions Féminine de la CAF.

Après avoir marqué le but décisif contre Tunkankhamun (1-0) lors du dernier tour des qualifications de la région nord-africaine, elle a salué le niveau de compétitivité de la Ligue des Champions Féminine de la CAF.

Félicitations à vous et à votre club, l'AS FAR, pour votre réussite dans la qualification pour les phases finales de la Ligue des Champions Féminine de la CAF ! Quels sont vos ressentis à ce sujet ?

Merci ! Nous sommes ravies d'avoir obtenu cette qualification, qui n'a pas été facile à atteindre. Je tiens à saluer mes coéquipières pour leur dévouement et leur travail acharné. Comme vous le savez, le football féminin a connu une belle évolution, et cette qualification a nécessité beaucoup d'efforts. Je remercie tous ceux qui s'engagent au sein du club pour leur soutien, et je souhaite bonne chance à mon équipe pour les finales de la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2024. Nous comptons bien laisser notre marque et remporter le titre une deuxième fois dans l'histoire du club.

Vous avez marqué le but déterminant lors du précédent match de qualification pour la zone UNAF, ce qui vous a permis de vous qualifier pour les phases finales. Que pensez-vous de cette performance ?

Le but que j'ai inscrit est le résultat d'un effort collectif de toutes les joueuses du club de l'Armée Royale Marocaine. Je tiens à les remercier pour leur soutien. C'est le fruit de notre travail acharné, et grâce à ma passion pour le jeu, j'ai pu marquer le but décisif. Je le dédie à ma fille, Malak.

Pour la quatrième fois consécutive, l'AS Far s'est qualifiée pour la Ligue des Champions Féminine de la CAF. À votre avis, quel est le secret de cette constance ?

Grâce à notre travail acharné et à notre persévérance, nous avons pu conserver notre niveau. Il est difficile de participer aux phases finales année après année, mais nous entamons notre quatrième saison en Ligue des Champions Féminine de la CAF. Avec un peu de chance, nous espérons pouvoir décrocher une nouvelle victoire et ainsi offrir un second trophée à l'AS Far.

Vous participez fréquemment avec l'AS FAR à la Ligue des Champions Féminine de la CAF. Que pensez-vous de cette compétition et de son niveau technique ?

La compétition au sein de la Ligue des Champions Féminine de la CAF est particulièrement acharnée sur le plan physique. Les clubs africains participant aux phases finales se démarquent clairement de ceux du Maroc, d'Algérie et de Tunisie, car les athlètes de ces équipes possèdent souvent une impressionnante force physique. Nous mettons tout en oeuvre pour améliorer cet aspect afin de surmonter les difficultés rencontrées et de conserver un niveau de compétitivité élevé. Remporter le titre constitue un véritable défi ; cela nécessite une équipe unie, une forte cohésion entre les joueuses, qui doivent se comporter comme une famille, ainsi qu'une préparation rigoureuse tout au long de la compétition.

En tant que joueuse professionnelle, comment percevez-vous le futur du football féminin en Afrique ?

Le football féminin en Afrique connaît une expansion impressionnante. Des clubs bien structurés émergent, et le football féminin au Maroc, ainsi que sur le continent africain dans son ensemble, fait preuve de progrès significatifs. La compétition est intense, et le niveau technique du football féminin continue de s'améliorer.

D'après vous, quel est le facteur essentiel qui permet à l'AS FAR d'atteindre souvent les demi-finales de la Ligue des Champions Féminine de la CAF, surtout après avoir mis en oeuvre la boîte dorée au cours des trois dernières compétitions ?

Comme vous le savez, le succès est le fruit d'un travail assidu, et cela demande des efforts considérables. Notre équipe se compose de joueuses de l'équipe nationale, et nous nous entraînons régulièrement ensemble. Nous avons toujours pour but de briller dans la Ligue des Champions Féminine de la CAF, sans jamais céder à la facilité. Notre objectif est d'assurer un succès durable pour que nos performances et nos résultats soient à la hauteur.

Pourriez-vous envoyer un dernier message aux joueuses de football du continent ?

Je tiens à féliciter toutes les joueuses africaines pour leurs progrès impressionnants. Le football féminin en Afrique atteint aujourd'hui un niveau élevé sur le plan physique, et j'encourage chaque joueuse à continuer à persévérer pour se démarquer dans la compétition féminine.