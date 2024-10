Maroc: Genève - La présidence marocaine du CDH met en place un Conseil consultatif sur l'égalité de genre

Genève — Le président du Conseil des droits de l'Homme (CDH) de l'ONU, Omar Zniber, a lancé, lundi à Genève, un Conseil consultatif sur l'égalité de genre, visant à fournir des conseils et des suggestions sur la promotion de l'égalité des sexes et de la parité et à aider à intégrer une perspective de genre au cours de sa présidence.

Cette structure, la première du genre, constituée par M. Zniber, Ambassadeur Représentant permanent du Maroc auprès de l'Office de l'ONU à Genève, en marge de la 57ème session du Conseil des droits de l'Homme (CDH) de l'ONU, est dotée d'une expertise à la fois normative et opérationnelle.

Elle sera un espace informel de réflexion critique, d'analyse et de conseil pour aider le président du CDH à intégrer l'égalité des sexes et la parité ainsi que l'autonomisation des femmes au sein du Conseil, afin d'accélérer et de réaliser des progrès tangibles sur le programme et d'améliorer la vie des femmes et des filles dans le monde entier.

Le Conseil consultatif donnera également l'occasion aux agences des Nations Unies et aux organisations internationales basées à Genève de partager leurs bonnes pratiques, leurs réalisations et leurs défis en matière d'égalité et de parité hommes-femmes au sein de leurs propres institutions.

%

Dans une allocution à cette occasion, M. Zniber a souligné la nécessité de mettre en place des mesures concrètes pour garantir une représentativité des femmes dans les plus hauts niveaux de prise de décision, estimant qu'il est temps de "dépasser le stade de la célébration de la première femme à la tête d'une agence des Nations unies et faire en sorte que la présence de femmes à la tête d'une agence devienne un phénomène normal".

Pour y parvenir, a-t-il estimé, il faut changer les mentalités et les politiques à tous les niveaux : international, régional, national et local, d'où l'intérêt de créer le premier Conseil consultatif du président du Conseil des droits de l'Homme sur l'égalité des sexes, à Genève.

"L'objectif est de favoriser un changement transformateur dans le dialogue, la gouvernance et l'inclusivité", a souligné le diplomate. De son côté, la Directrice exécutive adjointe d'ONU Femmes, chargée de la gestion des ressources, de la durabilité et des partenariats, Kirsi Madi, a exprimé la fierté de l'agence onusienne de faire partie de ce Conseil consultatif en la personne de sa Directrice exécutive, Sima Bahous, mettant l'accent sur l'importance de cette initiative, compte tenu des défis de taille auxquels fait face la marche vers l'égalité de genre.

"Sans l'accélération des progrès vers l'égalité de genre, la communauté internationale ne pourra pas réaliser l'Objectif de développement durable n°5 relatif à l'égalité des sexes mais également l'ensemble de l'agenda 2030 pour le développement durable", a-t-elle prévenu, insistant sur la pertinence de cette initiative alors que le monde célébrera l'année prochaine le 30ème anniversaire de la Conférence mondiale sur les femmes de Pékin et l'adoption de la Déclaration et du programme d'action de Pékin.

Le lancement de ce Conseil consultatif, lors d'une cérémonie au Palais des Nations en présence d'un parterre de personnalités et de diplomates, est une occasion de célébrer la participation de l'ensemble des groupes régionaux et les principales entités onusiennes aux efforts visant l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes et des filles, a estimé Mme Madi, se disant convaincue que ce Conseil constituera une plateforme solide en faveur de la réalisation des engagements de Pékin, de l'agenda 2030 et des objectifs du CDH.

A noter que le conseil consultatif sera composé de représentants des États membres auprès de l'office de l'ONU à Genève, du système des Nations Unies et d'autres parties prenantes clés. Les premiers membres invités à faire partie de cette instance sont reconnus pour leur longue expérience et leur expertise sur les questions liées à l'égalité des sexes, la parité et l'autonomisation des femmes dans le système multilatéral.