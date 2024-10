Maroc: M. Sadiki souligne à El Jadida l'importance économique et sociale de la chaîne de valeur de la filière équine

El Jadida — Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki a souligné, lundi à El Jadida, l'importance économique et sociale de la chaîne de valeur de la filière équine dans le Royaume.

La chaîne de valeur de la filière équine contribue à hauteur de 0,6 pc dans le PIB et permet de générer 30.000 postes d'emploi, outre son rôle dans le développement régional, a relevé M. Sadiki en marge de la cérémonie d'ouverture de la 15ᵉ édition du Salon du cheval d'El Jadida, qui a été présidée par Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid.

Le Plan Maroc Vert (PMV) et la stratégie "Génération Green" accordent une importance capitale à la chaîne de valeur de la filière équine, a jouté le ministre, rappelant, dans ce sens, le contrat-programme signé avec les acteurs du secteur lors de la 14ᵉ édition du Salon du cheval pour le développement des races équines barbe et arabe-barbe et l'appui à la filière Tbourida.

Le Salon du cheval d'El Jadida contribue amplement à la réalisation de ces objectifs étant donné la promotion qu'offre cette manifestation à la chaine de valeur de la filière équine et aux sports y afférents tant au niveau national qu'au niveau international, a-t-il relevé, faisant savoir que pas moins de 5.000 éleveurs de chevaux locaux prennent part à cette édition.

Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le 15ᵉ Salon du cheval d'El Jadida se poursuit jusqu'au 6 octobre sous le thème "L'élevage équin au Maroc : Innovation et défi". Cet évènement est devenu au fil des ans une plateforme obligée de rencontres et d'échanges entre les différents intervenants dans le secteur équin.

Initiée par l'Association du Salon du cheval, cette manifestation qui a pu acquérir une renommée nationale et internationale sans cesse grandissante propose une programmation scientifique, culturelle et ludique riche et diversifiée.