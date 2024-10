Maroc: Clôture à Errachidia du Bootcamp Hydrostartup Drâa-Tafilalet

Errachidia — Le Bootcamp Hydrostartup Drâa-Tafilalet visant l'accompagnement des jeunes porteurs de projets et des entrepreneurs en termes de création et de développement de solutions en matière de l'eau innovantes, résilientes et durable, s'est clôturé lundi à Errachidia en présence d'un parterre de responsables, d'étudiants et d'entrepreneurs.

Organisée sous le thème "Innover pour plus de durabilité et de résilience de nos ressources en eau", cette manifestation qui a duré plusieurs semaines de préparation, de recherche et d'entraînement au profit de jeunes porteurs de projets et d'entrepreneurs, a été initiée par l'Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences (ANAPEC), l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ) et Orange et en collaboration avec plusieurs partenaires institutionnels.

Selon les organisateurs, cette étape faisant partie d'une série de bootcamps régionaux visant l'accompagnement de 15.000 entrepreneurs dans le cadre des prestations de promotion de l'Entrepreneuriat portées par l'ANAPEC, a rassemblé, du 09 au 29 septembre, plus de 145 participants de la région Drâa-Tafilalet, incluant étudiants, porteurs de projets et entrepreneurs.

La cérémonie de clôture de cet événement visant à répondre aux défis actuels de la raréfaction des ressources en eau, a été marquée par la présence notamment du Wali de la région Draâ-Tafilalet, gouverneur de la province d'Errachidia, Bouchâab Yahdih, de la directrice du bureau de GIZ Maroc, Kathrin Lorenz, de représentants de l'ambassade de l'Allemagne au Maroc, de directeurs régionaux, d'élus et des acteurs de la société civile.

Dans une déclaration à la MAP, la conseillère technique principale du projet "Promotion de l'emploi des jeunes en milieu rural", Hannah Nickel a indiqué que l'idée derrière ce Bootcamp est de réunir des jeunes issus des cinq provinces de la région Drâa-Tafilalet pour travailler ensemble sur des projets axés sur la thématique du stress hydrique auquel fait face le Maroc.

Le bootcamp aligne deux volets inhérents au développement à savoir le traitement de l'impact du stress hydrique et de la sécheresse sur l'économie locale mais aussi le volet de la création de l'emploi via le lancement d'entreprises et la promotion de l'entrepreneuriat, a-t-elle expliqué.

Elle a, par ailleurs, insisté sur le rôle crucial des partenariats régionaux qui constituent un facteur clé pour la réussite de tels événements, tout en formant l'espoir de voir les jeunes primés au terme de cette compétition continuer de développer davantage de solutions innovantes pour surmonter les défis du stress hydrique.

Dans une déclaration similaire, le directeur régional de l'ANAPEC de Drâa-Tafilalet, Belmadani El Madani, a relevé que les participants à bootcamp Hydrostartup Drâa-Tafilalet portant sur les techniques de rationalisation et d'économie d'eau ont bénéficié de plusieurs ateliers encadrés par des experts de renom ayant accompagné les jeunes notamment en termes de traitement des aspects techniques de leur projets.

Il a, de même, noté que ce genre de manifestations contribue indubitablement à l'éclosion d'une génération de jeunes entrepreneurs innovants, ajoutant que l'ANAPEC demeure pleinement engagée à oeuvrer de concert avec tous les partenaires afin d'assurer l'épanouissement et l'inclusion économique des jeunes. Cette manifestation qui va au diapason de la stratégie nationale visant la promotion de l'esprit entrepreneurial chez les jeunes et des politiques de préservation de l'eau, entend sensibiliser les jeunes aux répercussions néfastes des changements climatiques et stimuler chez eux l'esprit de l'innovation et de la conception de solutions susceptibles de venir à bout des défis environnementaux., a-t-il dit.

La cérémonie de clôture a été marquée par la consécration des trois projets les plus innovants à savoir AMAANE, RDT Smart et Oups. Les porteurs de ces projets vont bénéficier d'un accompagnement complet incluant du mentorat personnalisé, des ateliers de formation spécialisés et un soutien au prototypage pour concrétiser leurs idées et tester leur viabilité sur le terrain.

Des prix d'encouragements ont été également décernés à cinq projets à savoir Ecocouvert bassin, Skamno, Chair Moustanbat, Orge Germine et Ard Salam. Les organisateurs ont aussi octroyé des Prix coups de coeur à deux projets: Hy Smart et Qatra.

Organisé sous l'égide de la Wilaya de la région Drâa-Tafilalet, l'événement a bénéficié du soutien du Conseil de la région, de l'Agence du Bassin Hydraulique du Guir Ziz Rheris, du CRI Drâa-Tafilalet, du Cluster Énergie, de la CGEM Drâa-Tafilalet, de l'ANDZOA, de l'ONCA, de l'OFPPT et de la FST d'Errachidia, ce qui a permis une forte sensibilisation des jeunes aux effets du changement climatique, ainsi que leurs encouragement à proposer des solutions pour une gestion durable de l'eau.