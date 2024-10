Afrique: Cameroun vs Kenya - Eto'o prépare le match crucial des éliminatoires de la CAN 2025

Le président de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot), Samuel Eto'o, a présidé ce lundi matin une réunion cruciale à Douala. L'objectif ? Préparer minutieusement la rencontre entre les Lions Indomptables du Cameroun et les Harambee Stars du Kenya, prévue le 11 octobre 2024 au stade Japoma de Douala.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, qui se tiendra au Maroc. L'enjeu est de taille pour les deux équipes, chacune cherchant à consolider sa position dans la course à la qualification.

La présence d'Eto'o à cette réunion préparatoire souligne l'importance accordée à ce match par la Fecafoot. L'ancien attaquant international, reconverti en dirigeant sportif, met à profit son expérience du haut niveau pour guider l'équipe nationale vers le succès.

Le choix du stade Japoma de Douala comme théâtre de cette confrontation n'est pas anodin. Cette enceinte moderne, inaugurée en 2020, offre des conditions optimales pour un spectacle footballistique de qualité. Sa capacité de 50 000 places promet une ambiance électrique pour pousser les Lions Indomptables vers la victoire.

Le Cameroun, quintuple vainqueur de la CAN, nourrit de grandes ambitions pour cette édition 2025. Une qualification serait l'occasion de confirmer son statut de place forte du football africain et de viser un sixième sacre continental.

De son côté, le Kenya, qui n'a participé qu'à six phases finales de CAN dans son histoire, voit dans ces éliminatoires une opportunité de marquer les esprits et de retrouver sa place parmi l'élite du football africain.

Cette rencontre revêt également une importance particulière dans le contexte de la rivalité sportive croissante entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Un duel qui promet d'être intense et riche en enseignements pour la suite de la compétition.

Les supporteurs camerounais attendent avec impatience ce rendez-vous, espérant voir leur équipe franchir un pas de plus vers la qualification. La pression sera forte sur les épaules des joueurs, mais aussi sur le staff technique, qui devra élaborer la meilleure stratégie pour venir à bout de l'adversaire kényan.

En conclusion, ce Cameroun-Kenya s'annonce comme un moment fort des éliminatoires de la CAN 2025. La réunion présidée par Samuel Eto'o témoigne de la détermination de la Fecafoot à ne rien laisser au hasard. Rendez-vous le 11 octobre 2024 au stade Japoma pour un match qui s'annonce palpitant !