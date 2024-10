Algérie: Programme mixte de l'université d'été à Ankara - La Cour constitutionnelle participe aux travaux de la 12e édition

Alger — La Cour constitutionnelle prend part aux travaux de la 12e édition du programme mixte de l'université d'été qui se tient du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Ankara (Turquie) sous le thème "Utilisation des technologies de l'information et l'intelligence artificielle dans les hautes juridictions", a-t-elle indiqué lundi dans un communiqué.

La Cour constitutionnelle sera représentée par la membre de la Cour Fatiha Benabbou et du Directeur général des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle, Ahmed Ibrahim Boukhar, et ce à l'invitation de la Cour constitutionnelle turque.

Cette rencontre est l'occasion pour les juges, les juristes, les assistants-juges, les experts juridiques, et les conseillers de différents tribunaux et Conseils constitutionnels, d'"examiner les voies et moyens d'échanger les informations et les expertises, et de tirer profit des analyses présentées par les membres des délégations participantes".

A cette occasion, Mme Benabbou présentera un exposé intitulé "Développement de la justice numérique en Algérie : acquis et perspectives", dans lequel elle évoquera "les mécanismes et les acquis de la modernisation du secteur de la justice en Algérie à travers l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et l'introduction de supports électroniques modernes et d'applications numériques", outre l'"exécution de nombreux projets pour parvenir à une justice moderne aux normes internationales et faciliter l'accès à la justice à toutes les catégories de la société".

%

"La simplification et l'amélioration des procédures judiciaires et la promotion des méthodes de gestion juridique et administrative", et "le développement des services juridiques à distance au profit des citoyens, des justiciables et des assistants juridiques", seront également abordés.

Mme Benabbou évoquera, en outre, "l'utilisation des technologies de l'information au niveau de la Cour constitutionnelle, à l'instar du projet de numérisation du processus de traitement des dossiers et des affaires, et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le cadre de la politique visant à rapprocher la justice constitutionnelle du citoyen, tel que le lancement d'un portail électronique relatif à l'exception d'inconstitutionnalité et des applications numériques pour le traitement des dossiers électoraux et des recours y afférents", selon la même source.

Pour rappel, la Turquie abrite le Centre d'entrainement et de développement des ressources humaines de l'Association des Cours constitutionnelles d'Asie et des institutions équivalentes.