Algérie: Le travail accompli par les imams contribue à préserver la sécurité et la stabilité du pays

Tlemcen — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a souligné, lundi à Tlemcen, que le travail accompli par les imams contribue à préserver la sécurité et la stabilité du pays.

Supervisant l'ouverture de la 26ème Semaine nationale du Coran, le ministre a indiqué que "le travail accompli par les imams contribue à préserver la sécurité et la paix du pays et à contrecarrer toute tentative d'atteinte à notre pays".

Il a souligné "le rôle pionnier des gens du Saint Coran dans l'enseignement du Coran et leur contribution dans divers domaines, avec le reste des acteurs, dans la moralisation de la société ne doivent pas être négligés".

Le ministre a ajouté: "Nos enfants, qui arrivent chaque année à divers concours, qui ont été nommés par les zaouïas, les mosquées, les écoles coraniques et à travers nos imams récitants, incarnent ainsi les efforts de la famille, de la société et de l'Etat algériens dans la glorification des pratiques et rites religieux".

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a estimé que "l'éducation des générations à l'amour du Saint Coran, sa récitation, l'attachement à ses principes et ses préceptes est le moyen pour faire face aux crises de l'avenir et contemporaines, qui étouffent la société humaine dans tous les domaines", ajoutant que "le Saint Coran a exposé des méthodes qui permettent d'atteindre l'équilibre moral dans les sociétés, ce qui rend l'individu bon en lui-même et bon pour sa société".

La wilaya de Tlemcen accueille 60 participants de wilayas différentes, dont un participant de la communauté nationale résidant à l'étranger dans la branche des jeunes mémorisateurs du Coran, a indiqué le ministre.

Il a précisé que les écoles coraniques d'été accueillent, chaque année, 500.000 élèves, dont 5.000 membres de la communauté nationale résidant à l'étranger.

Le programme de la visite du ministre dans la wilaya de Tlemcen porte aussi sur l'inauguration de la mosquée "Imam Malek" de la commune de Beni Mester, la pose de la première pierre des projets de réalisation des mosquées "Ibn Merzouk" et "Saïd Benahmed Makkari" et l'inauguration de l'école coranique à la mosquée "Feth" de la commune de Tlemcen, la mosquée "Abouabdallah Benmansour Kamel" de Aïn El Houtz (commune de Chetouane ) et visitera le centre des études et recherches islamiques au chef-lieu de wilaya.