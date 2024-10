Tunisie: Les partisans du candidat à l'élection présidentielle Kaïs Saïed poursuivent la campagne électorale à Bizerte

Bizerte — Les partisans et les coordonnateurs centraux, régionaux et locaux de la campagne électorale du candidat à l'élection présidentielle, Kaïs Saïed, ont poursuivi lundi à Bizerte, leurs programmes et activités de propagande dans un certain nombre de localités du gouvernorat, notamment à El Alia et dans la zone de Rafraf plage.

Les partisans du candidat à la présidence, Kaïs Saïed ont organisé une tournée dans la délégation d'El Alia ( marché hebdomadaire et les principales rues et quartiers), au cours de laquelle ils ont distribué des photos de leur candidat et son manifeste électoral, prononçant une série de discours au cours desquels ils ont réaffirmé leur confiance en leur candidat pour surmonter une phase qu'ils ont qualifiée de difficile.

Ils ont notamment scandé le slogan « Le peuple veut construire et bâtir » lors de leur tournée électorale, appelant les électeurs à se rendre massivement le 6 octobre 2024 pour voter et renouveler leur confiance en leur candidat.

Dans la zone de Rafraf plage, la campagne électorale des membres de l'équipe du candidat Kaïs Saïed et de ses partisans dans la région s'est caractérisée par des visites de terrain dans la plupart des espaces ouverts de la région, où ils ont distribué des tracts. Ils ont également présenté les principales orientations du programme électoral de leur candidat et de ses objectifs sociaux, de développement et de réforme.

Le candidat à l'élection présidentielle de 2024, Kaïs Saïed (numéro 3 sur la liste électorale), né le 22 février 1958 à Tunis, s'était présenté à la présidentielle de 2019 en tant qu'indépendant et avait remporté le second tour avec environ 73 % des voix. Il est professeur universitaire de droit constitutionnel.