Tunisie: Présidentielle 2024 - Maghzaoui dit avoir rencontré plusieurs difficultés et qualifie le climat électoral de très difficile

Sidi Bouzid — Le candidat à l'élection présidentielle du 6 octobre prochain, Zouheir Maghzaoui, a affirmé ce lundi, lors d'une tournée dans plusieurs cafés de la ville de Sidi Bouzid, qu'il avait rencontré de nombreuses difficultés au cours de sa campagne électorale, qualifiant le climat électoral de "très difficile".

Toutefois, Maghzaoui a appelé les Tunisiens à ne pas avoir peur de cette situation car l'État dispose, selon lui, de ses institutions et qu'"il n'est pas possible de manipuler les urnes". Il a appelé les citoyens à participer massivement aux élections pour provoquer le changement, car "il n'existe pas d'autres solutions pour changer cette situation", a-t-il dit.

Selon le candidat, durant son mandat, il y'aura des actions concrètes, avec un intérêt porté à l'économie, à la jeunesse, à la numérisation de l'administration, aux agriculteurs, aux entrepreneurs, ainsi qu'à la création d'écoles publiques, d'hôpitaux et de routes. Selon lui, l'année 2025 sera celle des réformes des caisses sociales, de l'amélioration de la situation des retraités et de la santé publique, en plus d'une réforme fiscale visant à réduire l'évasion fiscale, estimée à plus de 20 milliards de dinars.

Il a ajouté que la deuxième année serait celle des grandes réformes dans les services publics de l'éducation, de la santé, des transports, ainsi que dans les projets majeurs liés aux énergies renouvelables et à l'agriculture.

"L'objectif est d'unir tous les Tunisiens et de garantir l'égalité entre eux afin de bâtir un État démocratique et social où personne ne sera ni opprimé ni affamé", a-t-il souligné. Zouheir Maghzaoui a visité les délégations de Sebala, Jelma, Menzel Bouzayane, Meknassi et Sidi Bouzid-ville, où il a rencontré plusieurs de ses partisans et expliqué les principaux axes de son programme électoral.