Gabon: Le Protocole d'État - Un Métier Stratégique, Moteur de Relations Diplomatiques et Institutionnelles

Alors que le monde devient de plus en plus interconnecté et que les échanges diplomatiques et institutionnels s'intensifient, la gestion du protocole d'État émerge comme une compétence essentielle, non seulement pour les administrations publiques, mais aussi pour les organisations privées, les institutions internationales, et les acteurs du multilatéralisme.

C'est dans ce contexte que Libreville, sous l'impulsion d'un digne fils d'Afrique, Jules Hans Bagouendi, Diplômé du Réseau IPPRB-GA, Spécialiste de l'étiquette du Protocole et des Relations Publiques, Directeur Exécutif de l'IPPRB-GA, et actuellement Chef de Cabinet du Président de la Cour Constitutionnelle, se positionne pour devenir la capitale de la Sous-région Afrique Centrale en matière de protocole d'État.

Dans le monde actuel, les rencontres officielles, qu'elles soient politiques, économiques ou culturelles, sont soumises à des règles strictes de protocole. Des organisations telles que les Nations Unies, l'Union Européenne, l'Union Africaine ou encore les institutions financières internationales (Banque Mondiale, FMI) exigent une rigueur sans faille dans l'organisation des rencontres entre dirigeants, délégations et personnalités de haut rang.

Selon une étude réalisée en 2023, 85% des responsables de relations publiques et des diplomates dans ces institutions estiment que la maîtrise du protocole est un facteur clé pour assurer le succès des événements officiels.

En plus de l'administration publique, les entreprises privées opérant à l'échelle internationale, les cabinets de conseil en relations publiques, les ONG, et les organisations internationales recherchent également des experts en protocole. Ils sont de plus en plus sollicités pour gérer des événements majeurs tels que des forums économiques, des visites d'État ou des sommets multilatéraux.

Dans ce cadre, Libreville est en passe de devenir la Capitale Sous - régionale de l'Afrique Centrale en matière de formation au protocole d'État, grâce à l'initiative menée par Jules Hans Bagouendi et l'ensemble des professionnels du protocole d'État.

Ce projet innovant, baptisé Café Prestige Protocole, ambitionne de former la nouvelle génération de spécialistes en gestion protocolaire, capables de répondre aux exigences d'un monde en constante évolution. Le Café Prestige, qui s'adresse aux diplomates, fonctionnaires et consultants en gestion d'événements, se positionne comme une référence en matière de gestion des cérémonies et rencontres diplomatiques.

Les opportunités qu'offre cette formation sont nombreuses : les diplômés pourront évoluer dans des institutions nationales et internationales telles que les Ministères, Ambassades, ou Organisations Multilatérales, et seront aussi très prisés dans le secteur privé pour des missions de consulting. Selon les projections, la demande pour des experts en protocole devrait croître de 25% dans les trois prochaines années, particulièrement en raison de l'augmentation des coopérations Sud-Sud et des grands événements internationaux.

Le Café Prestige propose une formation complète et pointue, couvrant des modules allant des fondamentaux du protocole à la gestion des événements officiels, tout en offrant des ateliers pratiques. Les participants y apprendront non seulement à organiser des cérémonies officielles de manière professionnelle, mais aussi à gérer efficacement les interactions avec des dignitaires et personnalités de haut rang, évitant ainsi les erreurs qui pourraient nuire à l'image des institutions.

En conclusion, le Café Prestige Protocole, sous la direction de Jules Hans Bagouendi, constitue une initiative de grande envergure pour renforcer les compétences en gestion protocolaire dans la Sous-région Afrique Centrale.

Libreville, appelée à devenir un centre d'excellence en matière de protocole, offrira aux participants l'opportunité de se distinguer dans la gestion des relations internationales, tout en contribuant à l'amélioration des échanges diplomatiques et à la promotion des valeurs institutionnelles dans un monde globalisé.