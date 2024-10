Madagascar: Banque mondiale - « Le projet PIC est un projet qu'il faut continuer et renforcer »,

La Banque mondiale et le comité de pilotage de ce projet, présidé par le ministre de l'Économie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, y a effectué récemment une visite conjointe pour évaluer son état d'avancement et discuter ses perspectives. Il est à rappeler que le projet PIC est une initiative du gouvernement malgache, appuyée par la Banque mondiale, dans le but de mettre en oeuvre le programme général de l'État et le Plan Emergence Madagascar (PEM).

Son objectif consiste à dynamiser les zones à fort potentiel de croissance en stimulant le secteur privé et en développant des secteurs économiques porteurs tels que l'agri-business, le tourisme et le digital. L'approche intégrée du Projet PIC a permis de réhabiliter, selon les normes, les infrastructures routières à Nosy-Be, et ce, dans le but de lever les contraintes liées aux investissements et au développement des secteurs d'intervention du PIC dans la zone. Deux carottages ont été faits avec une épaisseur de 6,5cm et 5,2cm contre une obligation de 5cm selon le contrat, a-t-on appris. Ce qui a permis d'embellir la ville touristique.

Impacte la population.

Lors de cette visite conjointe, le Représentant Résident de la Banque mondiale à Madagascar et dans la région Afrique de l'Est et Australe, Atou Seck, a manifesté son entière satisfaction. « Nous avons vu un projet majeur qui impacte réellement la population, que ce soit en matière de création d'emplois, notamment dans le secteur du tourisme et la promotion des chaînes de valeur surtout dans la filière huiles essentielles et bien d'autres produits d'export. Et nous avons bien constaté que cela fait vivre la communauté », a-t-il exprimé.

D'aucuns reconnaissent le développement du secteur touristique à Nosy- Be, qui plus est, l'une des destinations phares de la Grande île. « Ce qui permettra d'améliorer la qualité de vie de la population tout en facilitant l'accès à certains services tels que le service lié à la mobilité », a-t-il ajouté.

Parlant des infrastructures routières réhabilitées par le projet PIC sur place, « c'est une route extrêmement bien faite et bitumée. On y passait avant trois fois plus de temps de l'aéroport ou d'une zone à l'hôtel ou vice versa. Le projet PIC est un projet qu'il faut continuer et renforcer pour donner plus de bénéfices aux populations et rendre plus de services aux communautés », a annoncé avec joie le Représentant Résident de la Banque mondiale à Madagascar et dans la région Afrique de l'Est et Australe.

Par ailleurs, la délégation a visité des sites touristiques réhabilités par le Projet PIC, dont entre autres, le Mont Passot. Elle a également procédé à la supervision de la dématérialisation des services fonciers de Nosy Be. Cela consiste à digitaliser tous les dossiers fonciers, un travail attribué à 68 personnes. Le but étant de bénéficier d'une situation juridique numérique délivrée à la minute, a-t-on conclu.