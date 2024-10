Madagascar: Pétanque - Championnat du pays - Deuxième sacre pour l'UBM

L'équipe de l'UBM a une fois de plus brillé sur le devant de la scène en décrochant le titre de champion de Madagascar en triplette, ce week-end à Antsirabe. Composée de Ratsimbahery, Faly Donald Andrianantenaina et Jeannie Razafinirina, l'UBM a triomphé face à l'équipe de FAM, constituée par Jean, Mamy et Tinakely, avec un score de 13 à 7.

Cette victoire s'ajoute à leur succès lors de la Coupe de Madagascar en avril dernier. Chez les femmes, la triplette de Besady+ s'est également illustrée. Mihary, Mirana et Fanantenana se sont imposées face à la sélection du C2BA, composée de Sarah, Lalatiana et Volatiana, en s'imposant 13-8. Le championnat a rassemblé un impressionnant total de 156 équipes seniors hommes, 32 juniors, 30 seniors dames et 30 vétérans, témoignant de la popularité croissante de ce sport à Madagascar. Ces deux équipes championnes de la catégorie seniors auront l'opportunité de représenter Madagascar lors du tournoi de l'océan Indien.