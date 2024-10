Madagascar: 63e anniversaire de la Police Nationale - Célébration clôturée par une course de solidarité entre les FDS

Les différentes manifestations pour célébrer le 63e anniversaire de la Police Nationale ont atteint leur apogée hier avec une course de solidarité réunissant l'ensemble des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) au Stade Barea Mahamasina.

Partout à Madagascar, les policiers ont marqué cet événement par diverses activités sportives, témoignant de leur engagement au service de la Nation. Cette course symbolique a souligné l'endurance, la cohésion et la détermination des forces de l'ordre à garantir la sécurité de tous les citoyens. En participant à cette course, policiers, gendarmes et militaires ont renforcé les liens qui les unissent, démontrant ainsi leur capacité à travailler ensemble de manière harmonieuse.

Le ministre de la Sécurité publique, le Contrôleur Général de Police Herilala Rakotoarimanana, a saisi cette occasion pour réaffirmer l'importance d'une collaboration étroite entre tous les acteurs de la sécurité. Ces célébrations, qui ont débuté par le traditionnel don de sang ce jeudi et se sont poursuivies avec une messe oecuménique et un concert de la « Chorale Trompetran'ny Polisimpirenena » et de « Dera Toliara » en fin de semaine, ont permis à la grande famille de la police de renforcer son unité et de rehausser ses valeurs.