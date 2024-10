Madagascar: Projet Diabe - Vers une agriculture durable et des foyers écologiques dans l'Itasy

La gestion durable des ressources s'impose sur les hautes terres. Dans la région Itasy, les paysans ont adopté une approche agroécologique, mettant l'accent sur la reforestation et l'utilisation de foyers améliorés.

Un renforcement des capacités locales à travers des formations spécialisées. C'est ce que le projet Diabe a mis en oeuvre dans la région Itasy. Lors d'une descente des médias à Ambohitrambo, district d'Arivonimamo, organisée par le BACE (Bureau d'appui à la coopération extérieure), l'association des femmes du fokontany Manjakazaza ont mis en avant les changements que ce projet, mené dans le cadre du Programme AFAFI Centre, ont apporté dans leur quotidien. Elisabeth Razafiarisoa, membre de l'association, témoigne des progrès réalisés : « Nous avons reçu beaucoup de soutien, comme des milliers de jeunes plants. Il y a aussi les engrais, les semences de pommes de terre et de haricots, ainsi que des formations techniques sur la reforestation et la culture de légumes. »

En outre, le projet a permis d'introduire des pratiques agroforestières et de rotation des cultures dans ces communautés rurales. Selon Elisabeth, certains des arbres qu'elle a plantés mesurent maintenant plus de deux mètres de haut après quatre ans, bien que certaines plantes n'aient pas survécu à la chaleur extrême. Cependant, les bénéfices sont indéniables : le bois récolté permet de construire des maisons, de se chauffer, et de protéger les sols de l'érosion. La culture de haricots et de pommes de terre, quant à elles, contribuent à la sécurité alimentaire tout en offrant des sources de revenus supplémentaires pour les familles locales.

Innovation énergétique.

L'introduction des foyers Kamado, une innovation écologique, est également une composante majeure du projet Diabe. Ces foyers permettent de réduire de 30% la consommation de bois ou de charbon grâce à une meilleure conservation de la chaleur. Selon Richard Randriamanantsoa, chef du projet, quatre fokontany utilisent déjà ces foyers, et certains villageois en fabriquent même pour les vendre. Ces foyers sont fabriqués à partir de matériaux simples tels que l'argile, la terre rouge, la paille et les cendres, avec une technique de séchage rapide.

En utilisant du charbon de bois mélangé avec de la bouse de vache, les briquettes produisent de l'énergie pendant une semaine. Le projet Diabe, intégré au programme Afafi Centre, représente une des transformations apportées par la coopération internationale et peut transformer les communautés rurales tout en promouvant un avenir durable pour Madagascar. Pour ses promoteurs, ce projet, soutenu par l'Union européenne via le Fonds Européen de Développement (FED) dans le cadre du Programme Indicatif National (PIN), coordonné par le ministère de l'Économie et des Finances, est une initiative clé pour la protection de l'environnement et le développement durable.