Madagascar: Science Hack Day, 10e édition - Trois jours de folie autour des sciences et de l'innovation

Dans exactement dix jours, les passionnés de sciences pourront se retrouver dans le cadre du « Science Hack Day », un événement qui réunira des scientifiques, étudiants, hackers, chercheurs, innovateurs, ou tout simplement les bricoleurs passionnés de sciences, autour d'un challenge basé sur l'innovation. Il s'agit ainsi d'un hackaton qui consiste à concevoir, en 48h non-stop, des projets innovants.

Initié par le Centre d'information et de documentation scientifique et technique (CIDST) sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES), le « Science Hack Day » Antananarivo en est déjà à sa dixième édition. Pour cette année 2024, l'événement se déroulera les 11, 12 et 13 octobre dans les locaux du CIDST à Tsimbazaza. Les futurs participants seront des groupes de trois à quatre personnes, amenés à créer des projets innovants, impérativement dans le domaine de la science. Les projets en question devront démontrer une utilité répondant aux besoins du public, au bénéfice du pays. Ce seront alors 48 heures de travail intense et de défi pour les participants, au cours desquelles ils devront rivaliser d'originalité et de créativité, le tout sur la base d'un travail d'équipe sans faille, une bonne stratégie et une excellente organisation.

Comme chaque année, les initiateurs de ce hackaton se laisseront surprendre par l'ingéniosité et la qualité technique des projets créés par les participants. Les futurs participants pourront s'inscrire en ligne jusqu'au 6 octobre 2024.