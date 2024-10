Ile Maurice: MSM - Vikram Hurdoyal de retour au bercail

On se souvient de Vikram Hurdoyal qui a été révoqué comme ministre et qui a démissionné comme député et qui avait promis de ne plus s'engager dans la politique et encore moins pour le Mouvement socialiste militant (MSM). On se rappelle aussi que quelques mois après ces promesses, Hurdoyal avait sillonné la circonscription non seulement pour refaire de la politique mais aussi pour demander aux habitants d'aller au meeting du même MSM du 1eᣴ-Mai.

Ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est qu'il soit candidat et probablement pour le MSM. On croyait pendant un moment qu'il n'allait tout de même pas poser pour le parti qui l'avait bouté hors de son ministère et qu'il allait être candidat pour le Muvman Patriot Morisien (MPM), l'allié du MSM. Cependant, quelques jours après, ne voilà-t-il pas Vikram Hurdoyal annoncer qu'il est toujours resté un MSM.

Que s'est-il passé ? Hurdoyal a-t-il encore une fois changé d'idée ? Où l'a-t-on menacé ? Mais attendons le prochain épisode. Car avec Hurdoyal, les rebondissements sont toujours au rendez-vous. Pour le moment, il se montre plus MSM que les autres au n°10 (Montage-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est). Il a commencé à s'en prendre au candidat qui le remplacerait. Nous détenons même un message dans lequel il insulte un agent pour avoir pris une photo avec un ministre. La bataille électorale s'annonce trépidante dans cette circonscription. Au sein du MSM.