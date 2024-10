Madagascar: Ankadikely Ilafy - Mise sur le marché de produits agro écologiques

Un point de vente des produits agricoles baptisé TSAVA (Tsena Agro écologique n'ny Vondrona Tantsaha Avaradrano) vient d'ouvrir ses portes à Ankadikely Ilafy, district d'Avaradrano. La mise en place de ce point de vente vise d'un côté à faciliter l'accès aux intrants par les paysans producteurs à travers la vente de semences et d'engrais naturels et de l'autre côté à mettre à la disposition des consommateurs des produits agroécologiques et sains à travers la vente des fruits et légumes ainsi que des produits d'élevage comme le lait et ses dérivés.

Ce point de vente constitue une des stratégies de promotion de l'agriculture orientée vers le marché et la production d'aliments indemnes de produits chimiques tout en maximisant le profit de la vente par la réduction de l'intervention des intermédiaires.

Cette infrastructure est un des résultats du projet SANIDA (Sécurité alimentaire et nutrition par l'intensification et la diversification agro écologiques) financé par l'Union européenne à travers le programme SANOI (Sécurité alimentaire et nutrition dans l'Océan Indien) et mis en oeuvre par l'OSDRM (Organisation de soutien pour le développement rural à Madagascar).