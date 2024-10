Madagascar: PIC3 - Un pilier pour la transformation économique inclusive au pays

Semaine bien remplie pour la ministre de l'Économie et des Finances. Du 26 au 29 septembre dernier, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison et ses collaborateurs, accompagnés d'une délégation de la Banque mondiale conduite par son représentant résident ont effectué une visite sur terrain des réalisations du projet PIC3.

Une occasion de constater, de visu, les réalisations de ce projet de transformation économique pour une croissance inclusive (voir article par ailleurs).

Résultats encourageants. Le PIC3, rappelons-le, est une initiative de premier plan, destinée à stimuler la croissance des investissements privés et à renforcer les petites et moyennes entreprises (PME) dans 9 régions stratégiques de Madagascar, avec une allocation de 130 millions de dollars de la Banque mondiale. Il vise à créer des emplois et à générer des impacts positifs pour les populations locales, en mettant un accent particulier sur les secteurs du tourisme, de l'agro-industrie et du numérique. Parmi les neuf régions bénéficiaires figurent des zones stratégiques comme Diana, Analanjirofo et Analamanga.

À Nosy-Be, l'une de ses zones d'interventions prioritaires, le PIC3 enregistre des résultats plutôt encourageants. Outre la réhabilitation totale des axes routiers de cette ville touristique, on peut citer notamment, la formation de plus de 4 000 employés dans le secteur du tourisme à Nosy Be, la réduction du délai de création d'entreprise de 60 à 7 jours et l'installation de 162 bornes fontaines publiques pour améliorer l'accès à l'eau potable dans les zones rurales. En outre, 52 PME, dont 53% dirigées par des femmes, ont enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires, permettant ainsi la création d'emplois durables.

Tourisme et digital.

La délégation du ministère de l'Économie et des Finances, a également profité de cette occasion pour visiter les réalisations du projet PIC dans le parc national Nosy Tanikely qui entre désormais dans l'ère du digital grâce au fonds « Mandrisika »quidonne un air de modernité à ce joyau naturel et marin, visité par 250 000 visiteurs par jour en période de haute saison touristique.

En effet, ce projet intitulé « Innovation du Parc National Nosy Tanikely en Digital et création d'un nouveau pack découverte » vise à moderniser l'expérience des visiteurs tout en renforçant la gestion et la promotion du parc. Parmi les initiatives clés, on compte : l'acquisition de dispositifs digitaux tels que des « totems » et « desktops » interactifs pour diffuser des informations et évaluer la satisfaction des touristes. Un site web dédié ainsi qu'une présence active sur les réseaux sociaux sont également en cours de création pour améliorer la visibilité du parc.

Le projet prévoit aussi l'installation de caméras de surveillance pour renforcer la sécurité, la mise en place de kiosques écologiques pour accroître les revenus du parc, ainsi que l'achat de kits solaires pour fournir une énergie durable à cette zone protégée. Le Parc National Nosy Tanikely incarne un exemple remarquable d'autonomie en matière de gestion environnementale et économique. Grâce à ses propres fonds, il finance ses activités et continue de se développer.

Depuis janvier 2024, environ 26 400 visiteurs ont exploré le parc, dont 70% sont des étrangers et 30% des Malgaches. Le ministre de l'Économie et des Finances a souligné l'importance de l'autonomie du parc. Ce partenariat renforce l'idée que la préservation de l'environnement peut être en harmonie avec la croissance économique locale.

CTD.

Les collectivités territoriales décentralisées n'étaient pas en reste durant la visite du MEF, de la Banque mondiale ainsi que des représentants du ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire, auprès de la Mairie de Nosy-Be. Une occasion de discuter des besoins de la Commune et de tracer des voies pour l'amélioration de la gestion budgétaire des CTD. En matière d'inclusion financière, le PIC3 se distingue par l'appui aux institutions de microfinance, pour ne citer que l'OTIV Diana, également visitée lors de cette descente sur terrain. Grâce à cet appui de PIC3, l'OTIV Diana a bénéficié de 54 ordinateurs et de 34 serveurs, permettant une modernisation significative de ses infrastructures.

Ces équipements servent à améliorer l'expérience des clients en facilitant l'utilisation de services tels que l'« Agency banking » et le mobile money, facilitant ainsi l'accès des citoyens, en particulier ceux des zones rurales, aux services financiers. Cette initiative permet de rapprocher les services financiers réglementés des populations, en réduisant les frais de transaction et en diminuant les déplacements nécessaires pour accéder aux services bancaires.

En améliorant l'expérience client et en garantissant la sécurité des paiements, le ministère de l'Économie et des Finances contribue à rendre les services financiers plus inclusifs et accessibles à tous.