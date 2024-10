Madagascar: Padel - MPPTour - Un premier anniversaire célébré avec succès

interview

Le Circuit Malagasy Pro Padel Tour (MPPTour) a récemment célébré son premier anniversaire, marquant une étape importante dans le développement du padel à Madagascar. Avec 28 tournois organisés et une augmentation significative du nombre de joueurs, l'événement a été salué par les participants et partenaires. Les ambitions restent élevées, avec un focus sur la pérennisation du circuit et la collaboration avec la nouvelle fédération.

Comment s'est déroulée la célébration ?

La célébration a été émouvante. Nous avons pu faire le bilan de nos accomplissements au cours de cette année. C'était incroyable de voir le chemin parcouru, et nous tenons à remercier l'équipe de MPPT, nos collaborateurs, ainsi que toutes les joueuses, joueurs, partenaires et clubs. La satisfaction était palpable, et nous espérons que cette dynamique se poursuivra.

Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le MPPTour et son objectif initial ?

L'objectif initial du MPPT est de devenir la référence du padel à Madagascar, tout en intégrant l'innovation dans le sport. Il est essentiel pour nous d'adopter les avancées technologiques pour développer les compétences des joueurs, améliorer les infrastructures et enrichir les compétitions. En une seule année, nous avons réussi à réaliser beaucoup de choses. Notre priorité est de vulgariser ce sport et cela dépendra également de l'essor de clubs de padel dans les provinces.

Quel bilan tirez-vous de cette première année ?

Nous avons organisé 28 tournois depuis juillet 2023, avec une forte affluence. Le nombre de joueurs est passé de 85 à plus de 280. Le bilan est donc très positif. Nous avons non seulement fait venir Julien Bondia, un coach international pour former nos entraîneurs et joueurs, mais nous avons aussi remporté des titres, comme celui de champion d'Afrique en Mauritanie et champion de l'Océan Indien lors de l'Island Padel Cup.

Quels retours avez-vous reçu des joueurs et des spectateurs après cette première année ?

Les retours sont globalement très positifs. Les participants apprécient le circuit, qui est perçu comme professionnel et inclusif. Chacun trouve son compte, qu'il s'agisse des clubs, des joueuses, des joueurs ou des partenaires.

Quelles sont vos perspectives pour les années à venir ?

Pour l'avenir, notre priorité est de pérenniser le circuit. Avec la création de la fédération, nous souhaitons collaborer avec toutes les organisations sportives du padel. Nous nous préparons également pour l'Island Padel Cup qui se tiendra à Maurice l'année prochaine. Notre objectif est désormais de stabiliser ce circuit, de continuer à développer le padel local et d'attirer de plus en plus de participants, tout en maintenant nos initiatives comme le MPPT Performance avec des coachs internationaux.