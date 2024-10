Madagascar: Basket N1A - TOP 8 - Duel attendu entre BCB et ASCUT

Après un break d'une journée hier, le championnat national N1A reprend ce jour au Palais des Sports de Mahamasina. L'équipe du COSPN caracole en tête du classement chez les hommes. Trois autres formations, à savoir GNBC, ASCUT et BCB, sont à égalité avec sept points et sont en ballotage favorable pour disputer le Final Four.

La rencontre de ce jour entre les Majungais du BCB et les Tamataviens de l'ASCUT s'annonce décisive pour les deux formations. L'équipe victorieuse prendra de l'avance et confortera sa place pour la suite de la compétition. Les policiers qui restent invaincus ne vont pas trembler face aux militaires du COSFA. Chez les dames, deux places sont déjà acquises par MB2ALL et GNBC. La revenante Fandrefiala joue aussi sa place pour le Final Four face au MB2ALL ce jour. Avec trois victoires, les protégées de Cyrille Rasoloarijaona terminent troisièmes derrière GNBC.

Calendrier

Grande salle

9H : (H) SBC Vakinankaratra contre MBC Atsinanana

11h : (D) Fandrasa Haute-Matsiatra contre GNBC Analamanga

13H : (D) USJFM Atsimo-Andrefana contre JEA Vakinankaratra

15h : (H) COSPN Analamanga contre COSFA Analamanga

17h : (H) : BCB Boeny contre ASCUT Atsinanana.

Petite salle

9h : (D) Fandrefiala Analamanga contre MB2ALL Analamanga

11h : (D) ASCUT Atsinanana contre Ankaratra Vakinankaratra13h : (H) GNBC Analamanga contre NGB Itasy.