Madagascar: Rage humaine - Trois Z.A.P. à haut risque dans la capitale

Catégorisée comme étant une maladie négligée, la rage continue de faire des victimes à Madagascar. Une exposition intitulée « La rage tue encore mais on peut l'éviter » est actuellement organisée par le projet « Contrôle de la rage dans la Commune urbaine d'Antananarivo » à l'Alliance Française d'Andavamamba,Antananarivo.

Le virus de la rage circule toujours dans la Ville des Mille. Le risque de contracter cette maladie est dû à l'existence des chiens errants qui pullulent dans tous les quartiers d'Antananarivo. Ce, malgré les efforts menés par les ministères et leurs partenaires comme les campagnes de stérilisation et de castration des chiens errants. « Cette méthode présente des avantages (financier et logistique) considérables par rapport à l'ancienne pratique qui consistait à les éliminer tout simplement »,d'après les explications données par le Dr Ratsitorahina Maherisoa, Coordonnateur du Projet CORAMAD durant un entretien avec la presse locale hier.

Le nombre de chiens errants serait un facteur favorable pour une éventuelle prolifération de cette maladie. Les données recueillies dans le cadre de ce projet avancent un ratio d'un chien errant pour neuf personnes dans la Capitale. Trois ZAP ou Zone d'Administration Pédagogique (ZAP1,ZAP2 et ZAP4) présenteraient ainsi un fort risque de survenance de la rage humaine . Par ailleurs, l'on ne serait toutefois pas encore en mesure de disposer de statistiques fiables en ce qui est de la situation réelle et actuelle de la rage dans le pays. Des données attestent toutefois que cette maladie, endémique, serait la cause de 800 décès chaque année.

Avancées.

Même si des défis restent à relever, des efforts sont toutefois menés par les acteurs afin de lutter contre cette maladie. L'on peut citer les campagnes de stérilisation et de castration des chiens errants initiées dans le cadre du projet CORAMAD qui adopte une approche « One Health ». Mis en oeuvre dans la Commune Urbaine d'Antananario (CUA) pour lutter et prévenir la rage humaine, le projet CORAMAD a également permis de mener des campagnes de renforcement des capacités des chefs des 192 fokontany, six arrondissements d'Antananarivo. A cela s'ajoutent les sensibilisations prodiguées aux enseignants des six ZAP de la CISCO ou Circonscription Scolaire d'Antananarivo.