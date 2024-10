Lesotho: Donner aux femmes le pouvoir de choisir grâce à l'accès à la contraception

Mapoteng — « Je veux tomber enceinte quand j'en ai envie, pas par erreur », déclare Makhetisa, 19 ans, à l'UNFPA, l'agence des Nations Unies chargée de la santé sexuelle et reproductive.

À travers le monde, la moitié des grossesses sont non désirées. Au Lesotho cependant, le taux est encore plus élevé : une récente étude révèle que jusqu'à deux tiers de l'ensemble des grossesses sont non désirées et que nombre d'entre elles concernent des filles de l'âge de Mme Sebajoa, voire plus jeunes encore.

Les conséquences liées aux grossesses précoces peuvent être dramatiques. Elles peuvent contraindre les jeunes femmes à abandonner leurs études et les conduire à la pauvreté chronique, mais également exposer les filles à des complications médicales dangereuses, notamment des avortements risqués.

Alors que des vies sont en jeu, le gouvernement du Lesotho fait la promotion d'un outil puissant, la contraception, pour faire respecter le droit des femmes de décider si, quand et comment elles veulent devenir mères.

« La contraception permet aux femmes et aux filles de planifier leur avenir et de réaliser leur potentiel », a déclaré la directrice exécutive de l'UNFPA, Dr Natalia Kanem. « Investissons dans leur capacité à choisir. Il s'agit d'un investissement au profit d'un monde plus sain et plus équitable pour l'ensemble de la population. »

Répondre au besoin

D'après des sondages nationaux, le besoin non satisfait de planification familiale était de 18 % en 2014. Le programme soutenu par l'UNFPA visant à renforcer les chaînes d'approvisionnements des moyens de contraception a contribué à améliorer l'accès aux contraceptifs, et des femmes comme Mme Sebajoa ont pu en bénéficier.

%

« Sans moyen de contraception, mon partenaire et moi aurions probablement eu un enfant sans l'avoir planifié », affirme-t-elle à l'UNFPA.

Mais les contraceptifs ne se contentent pas de prévenir les grossesses. Les préservatifs, par exemple, réduisent considérablement le risque de transmission du VIH, un problème majeur au Lesotho, où près de 25 % des femmes âgées de 15 à 49 ans vivent avec l'infection sexuellement transmissible.

Rantahli Mosae, gardien de troupeau vivant à Mant'sonyane, a pris l'initiative d'éduquer ses pairs sur la santé sexuelle et de leur distribuer des préservatifs. « Lorsque nous parlons de sexe, ils posent beaucoup de questions, ils rient et partagent leurs points de vue », explique-t-il à l'UNFPA.

La planification familiale sauve des vies

À travers le monde, les avancées en matière de prévention des décès maternels stagnent. Et au Lesotho, le taux de mortalité maternelle reste élevé, avec 566 décès pour 100 000 naissances vivantes.

« Nous avons bien conscience du lien entre besoin de planification familiale non satisfait et mortalité maternelle », déclare Innocent Modisaotsile, représentant du Lesotho auprès de l'UNFPA. « La réaction en chaîne est évidente. »

Pourtant, l'accès à la contraception peut déclencher une autre réaction en chaîne : elle permet aux femmes de se réapproprier leur corps et de saisir des opportunités pour leur avenir.