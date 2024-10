Cameroun: Journée mondiale des sourds - Une campagne de sensibilisation pour l'inclusion sociale

Innocent Djonthé, président de l'association nationale des sourds et malentendants du Cameroun et promoteur du Cersom à Bafoussam, a initié une marche sportive pour toucher le public avec des messages forts.

« Nous avons le droit de voter et d'être élu. » C'est l'un des messages forts portés par les sourds et malentendants de la ville de Bafoussam, ce dimanche 29 septembre 2024, journée mondiale des personnes sourdes.

A travers une marche qui a commencé autour de 8 heures au lieu-dit « camp sapeur-pompier » et s'est terminé au carrefour Madelon, des personnes sourdes, jeunes, femmes et hommes, de la ville de Bafoussam ont exprimé leur volonté à se mouvoir dans une dynamique d'inclusion sociale. Surtout que le thème arrêté pour cette célébration est intitulé, « s'inscrire pour les droits en langues de signes ».

Un message placardé sur la banderole portée par deux personnes sourdes en tête de file. Les autres se sont contentés de marcher en exhibant des messages pour exprimer que les personnes sourdes doivent jouir des mêmes droits que les autres. Car selon, le Cersom, la personne sourde peut tout faire sauf entendre.

Les sourds et malentendants se sont déployés

Président national de l'association des personnes sourdes du Cameroun et promoteur du Centre d'éducation et réhabilitation spécialisé des sourds et malentendants (Cersom) à Bafoussam, Innocent Djonthé, s'est réjoui de la mobilisation observée et de l'implication de divers acteurs en faveur des droits des personnes sourdes.

Il s'agit notamment du droit à l'emploi et à la formation professionnelle, du droit à la santé du droit à l'information. Relativement à ce dernier droit, Innocent Djonthé plaide pour que le gouvernement camerounais coopère avec des traducteurs-interprètes en langue des signes afin que les éditions des journaux télévisés et des messages officiels diffusés par la télévision soient interprétées et traduire à la compréhension des personnes sourdes.

D'ailleurs l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples consacre le droit à l'information pour tous, sans aucune exclusion. La convention sur les droits des personnes handicapées renforce ce droit à l'information tout comme les autres droits vitaux essentielles à l'épanouissement des personnes sourdes.

La signature de la charte de sensibilisation a fait partie des articulations du programme arrêté par les organisateurs de cette célébration dans la ville de Bafoussam.

Quelques jours avant la célébration de cette journée mondiale, les sourds et malentendants se sont déployés dans divers services administratifs pour effectuer des travaux investissements humains. Ils se sont mis à l'oeuvre lors des travaux de propreté notamment dans les services du gouverneur de la région de l'Ouest, à la délégation régionale des enseignements secondaires, à la préfecture de Bafoussam, à la mairie et à la sous-préfecture de Bafoussam Ier et autres.