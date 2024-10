Tunisie: Vivement la suite...

opinion

Plus d'une semaine est passée après la note du ministre des Sports à l'adresse des présidents des fédérations sportives au sujet du nombre de mandats plafonné à trois. Une «bombe» au sens large du terme, mais après avoir fait grand bruit lors des premiers jours, elle a terriblement baissé d'effet ces derniers jours. On n'est pas revenu côté ministère pour confirmer et expliquer, via une autre note ou une réunion ou une déclaration médiatique, les retombées juridiques et sportives sur les fédérations sportives concernées.

De leur côté, ces fédérations et, clairement, leurs présidents, visés par cette note, n'ont pas réagi.

Seul Ali Benzarti a dû annuler les élections (en fait il était le seul à sa propre succession pour 25 ans d'exercice prolongé à la tête de la Ftbb !). Pour la FTTennis, pour la FTJudo, et les autres fédérations, silence radio. Impuissance devant cette «mauvaise» nouvelle pour ces présidents? Une tactique pour laisser passer l'orage et essayer des astuces et des idées pour contourner cette note? Autre chose?

Peut-être mais une chose est sûre, ces gens ne vont pas lâcher le pouvoir aussi facilement. Pour ce faire, ils ont des clubs en grande partie liés par leur présence à la tête des fédérations avec ces intérêts et ces gains en tous genres. Ces clubs, ce sont eux qui élisent. Une bonne partie des présidents de ces clubs n'aiment pas changer et ne veulent pas une alternance au poste du président des fédérations. (Ils y sont gagnants et ont leur part du gâteau). Autre point clé, ces présidents concernés sont en partie membres des fédérations internationales et ne vont pas rougir pour réclamer leur aide et leur intervention.

En tout cas, tant que cette loi sur les structures sportives n'est pas promulguée, et tant qu'on n'a pas fait de suite à cette note du ministère, il restera une petite nuance, une petite zone d'ombre à éclaircir. Et surtout une question qu'on nous pose sans cesse ces derniers jours et à laquelle on n'a pas de réponse évidente : ces présidents et présidentes de fédérations vont-ils (elles) partir pour de bon?

Il n'y a pas de réponse affirmative. Bien que la note soit claire, on n'a pas l'impression que le changement est si facile et pratique que cela. Il y aura toujours un «mais», un «peut-être» et aussi une attente qui fera planer le doute encore et encore. Aujourd'hui, les fédérations sont appelées à tenir leurs élections à l'entame du cycle olympique, mais on ne sait pas encore comment ça va se faire et est-ce que vraiment les présidents et présidentes de fédérations qui ont épuisé les trois mandats vont appliquer cette note et s'aligner ou non. Lamentable en fin de compte !