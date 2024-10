Tunisie: Production du Triple Superphosphate - Relance du projet Mdhilla 2

Signature de huit accords de partenariat entre le Groupe chimique tunisien (GCT) et cinq entreprises opérant dans le secteur du BTP, dont une chinoise et quatre tunisiennes

Huit accords de partenariat ont été signés, hier, entre le Groupe chimique tunisien (GCT) et cinq entreprises opérant dans le secteur du BTP, dont une chinoise et quatre tunisiennes. Ces accords actent, en effet, la reprise des travaux de construction de l'usine de production du Triple Superphosphate -- connue sous le nom du projet Mdhilla 2 --, suspendus depuis 2020.

La cérémonie de signature a eu lieu au Palais de La Kasbah, sous la houlette du Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, et en présence de l'ambassadeur de la République Populaire de Chine en Tunisie, M. Li Wan.

A cette occasion, la ministre de l'Industrie, de l'Energie et des Mines, Mme Fatma Thabet Chiboub, a souligné que la signature des accords traduit l'engagement du gouvernement à améliorer le climat des affaires et à accélérer l'exécution des grands projets, notamment dans les secteurs des mines et des engrais chimiques. Elle a précisé que les comités chargés des grands projets poursuivent leurs efforts afin de résoudre les difficultés et aplanir les obstacles qui entravent leur exécution. «Cet événement intervient au moment où le secteur des phosphates et ses dérivés jouit d'un grand intérêt de la part des promoteurs, particulièrement le projet Mdhilla 2 qui revêt une grande importance», fait-elle remarquer.

Mme Thabet a ajouté que cette usine devra renforcer la position qu'occupe la Tunisie à l'échelle internationale en matière de production du triple superphosphate et de l'acide phosphorique dont le niveau de production devrait atteindre respectivement 400 et 180 mille tonnes par an. Selon la ministre, les travaux de construction de l'usine Mdhilla 2, dont le taux de réalisation a atteint 99%, ont été suspendus depuis le 20 janvier 2020.

Pour redynamiser le secteur des phosphates

«C'est suite à un travail fourni par les comités chargés du dossier, qui sont parvenus à formuler des propositions faisant l'unanimité de toutes les parties prenantes, que la reprise des travaux a été rendue possible aujourd'hui. Je tiens à rappeler que toutes les structures du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie sont à l'écoute des promoteurs et ne lésinent pas sur les efforts pour garantir le succès de tous les projets contribuant à la dynamisation de l'investissement», fait valoir la ministre. La diplomatie économique a également joué un rôle important pour faire avancer le dossier, en menant à bien les négociations de façon à parvenir à des accords qui permettent au Groupe chimique de réaliser les investissements prévus depuis six ans.

Les projets publics contribuent à augmenter les exportations

Le Président de la République ainsi que le Chef du gouvernement portent un intérêt particulier au secteur des Mines. A cet effet, détaille la ministre, les projets en cours ont été considérés comme relevant de la sécurité nationale. «L'appui apporté par le Président de la République ainsi que par le Chef du gouvernement était déterminant pour que ce projet reprenne vie», a-t-elle affirmé. Et d'ajouter : «Le repositionnement des entreprises nationales à l'échelle internationale devra nous permettre de compter sur nous-mêmes et de ne pas recourir aux financements extérieurs».

Fatma Thabet Chiboub a, par ailleurs, fait savoir que d'autres accords, actuellement examinés par des comités, seront prochainement conclus pour marquer le retour de l'investissement en Tunisie, car «les projets publics sont d'une grande importance en matière de création d'emplois et de richesses et contribuent à augmenter les exportations et à renflouer les caisses de l'Etat».