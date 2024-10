Le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé, hier, au Palais du gouvernement à La Kasbah, un Conseil ministériel en vue d'examiner les modalités financières et fiscales du projet de loi de finances pour 2025.

A cette occasion, le Chef du gouvernement a fait valoir l'importance d'adopter des mesures financières et fiscales du projet de loi de finances pour l'année 2025, en cohérence avec la vision et les politiques de l'État, qui se traduisent principalement par la justice fiscale, l'amélioration du pouvoir d'achat et les incitations pour augmenter l'investissement. Et ce, conformément aux fondements de l'Etat social.

De son côté, la ministre des Finances a passé en revue les mesures financières et fiscales que comprend le projet de loi de finances de 2025, qui visent à renforcer le pouvoir d'achat du citoyen, à soutenir l'inclusion financière et économique des groupes à faible revenu et des personnes à besoins spécifiques et à encourager l'initiative privée auprès des jeunes et des femmes.

Le projet de loi de finances pour l'année 2025 comporte également des mesures incitatives en faveur des entreprises émergentes, en améliorant l'accès des petites et moyennes entreprises aux financements, en encourageant la création d'entreprises privées et en soutenant les investissements privés dans les domaines de la décarbonation, de l'économie verte et des énergies renouvelables.

Le projet de loi comprend également des mesures qui visent à intégrer l'économie parallèle et à lutter contre l'évasion fiscale. Au terme de ses travaux, le Conseil a recommandé l'élaboration de la version définitive du projet de loi de finances pour l'année 2025, afin de le soumettre au Conseil des ministres pour approbation, en vue de le déposer à l'Assemblée des représentants du peuple dans le respect des délais constitutionnels.