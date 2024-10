Tunisie: L'EST tenue en échec par le ST - Cardoso, un entraîneur dans la tourmente !

Fortement critiqué pour ses choix, le technicien portugais tient bon et se défend bec et ongles. Pourtant, ce ne serait pas si mal s'il soit plus flexible.

"J'ai adopté les mêmes choix faits contre l'équipe de Soliman. Sauf que les mêmes choix ne donnent pas forcément les mêmes résultats", a répondu en conférence d'après-match un Miguel Cardoso vraisemblablement agacé par les critiques. Et le technicien portugais de rétorquer : "Vous ne le savez peut-être pas, Aymen Ben Mohamed a eu un problème lombaire et a dû arrêter les entraînements pendant 10 jours. Bouguerra n'est pas disponible pour le moment. Rodrigo Rodrigues, aussi. Quant à Elias Mokwana, il ne pouvait pas jouer plus de 20 minutes à cause d'un souci d'ordre pulmonaire. Il m'a dit : Coach, STP, je ne peux pas jouer au-delà de 20 minutes".

Aholou bien loin du compte...

Tout ce qu'a avancé Miguel Cardoso est à prendre en compte. Par ailleurs, le technicien "sang et or" a eu le mérite d'expliquer les choses qui échappent à la vigilance du grand public et même des journalistes qui ne sont pas censés être au courant de tous les détails, cuisine interne oblige. Cela dit, les choix d'un entraîneur sont toujours discutables et Miguel Cardoso, plus que quiconque, sait que chacun de ses choix va être évalué.

Il n'a donc pas raison d'être agacé par les questions des journalistes. Ceci dit, on peut comprendre tout de même la frustration de certains supporters de voir Abdramane Konaté débuter le derby sur le banc des remplaçants d'autant qu'à chaque fois qu'il a été utilisé, il a apporté la plus-value escomptée. Rien que lors du match précédent disputé contre l'ASS où il a signé le but de la victoire.

Revoir parfois les choix pourrait être bénéfique d'autant que Konaté est sur une courbe ascendante ces derniers temps, outre qu'il est beaucoup plus actif sur le terrain au vu de son jeune âge.

Donner son entière chance à Kada

Technicien portugais qu'il est, Miguel Cardoso est naturellement conservateur. Soit. Mais un peu d'audace ne lui ferait pas de mal.

En ce sens, donner son entière chance au jeune Zineddine Kada en le titularisant à la place de Youssef Abdeli, bien loin des prouesses pour lesquelles il a été recruté, constitue une bonne solution en l'absence de Rodrigues. Et à la longue, le jeune Kada constituera une bonne doublure du Brésilien. En témoigne son joli but d'égalisation de la tête. C'est un jeune qui sait lire le jeu et, en conséquence, sait se positionner sur le terrain.

Bref, Miguel Cardoso est plus que jamais dans la tourmente à cause de ses choix et du statut des joueurs à utiliser comme titulaires ou comme remplaçants. Des éléments comme Kada et Konaté méritent d'être lancés dans le bain en tant que titulaires, lors des matches de championnat notamment. C'est la meilleure façon de les préparer pour les matchs de la phase de groupes de la Champions League.