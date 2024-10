Angola: Un tribunal britannique rejette l'appel d'Isabel dos Santos contre le gel des avoirs

Luanda — La femme d'affaires angolaise Isabel dos Santos a vu lundi un appel rejeté par la justice britannique pour contester le gel mondial des avoirs d'une valeur de 580 millions de livres, décrété l'année dernière.

Dans une décision de la Cour d'appel publiée lundi, un collège de trois juges a décidé à l'unanimité de rejeter la demande de procéder à un appel, en favorisant la société Unitel, désormais contrôlée par l'État angolais, qui avait demandé une ordonnance de gel des avoirs.

Il s'agit de prêts accordés par l'Unitel, une entreprise de télécommunications mobiles fondée en 1998, d'un montant de 323 millions d'euros et 43 millions de dollars, entre 2012 et 2013, à Unitel International Holdings B.V. (UIH), une société appartenant personnellement à Isabel dos Santos.

Unitel, dont la femme d'affaires a été directrice jusqu'en 2020, a intenté une action en justice contre l'UIH en 2020 pour récupérer l'argent parce que les paiements pour rembourser les prêts avaient cessé quelques mois plus tôt, ce qui a associé le nom d'Isabel dos Santos.

En décembre 2023, le juge Robert Bright a donné raison à l'Unitel et a prononcé une ordonnance mondiale gelant les actifs de la femme d'affaires d'une valeur de 580 millions de livres (697 millions d'euros) pour couvrir les intérêts moratoires et l'indemnisation des dommages, en plus de condamner la femme d'affaires aux frais de justice.

Isabel dos Santos a des comptes et des actifs saisis dans plusieurs pays à la suite de procédures judiciaires en cours en Angola et dans d'autres juridictions.

À l'époque, le juge s'est rendu compte que les avoirs d'Isabel dos Santos étaient affectés par des ordonnances de gel dans d'autres juridictions, demandées par l'État angolais, par PT Ventures SGPS S.A., une entreprise portugaise appartenant à la compagnie pétrolière nationale angolaise Sonangol, et par Unitel.

Unitel appartient entièrement à l'État angolais après avoir nationalisé en 2022 les 25% de Vidatel et 25% de Geni, qui étaient détenus par la femme d'affaires Isabel dos Santos et le général Leopoldino Fragoso do Nascimento "Dino".

Parmi les actifs identifiés par le tribunal de commerce de Londres en décembre 2023 figuraient des biens immobiliers au Royaume-Uni, d'une valeur allant jusqu'à 33,5 millions de livres sterling (40 millions d'euros), à Monaco, d'une valeur de 55 millions de dollars (49 millions d'euros), et à Dubaï, d'une valeur de 40 millions de dollars (36 millions d'euros).

Dans le même processus, il a été évoqué l'existence de plusieurs comptes bancaires au Royaume-Uni, en Angola, au Portugal, dans les Îles Vierges britanniques et en Afrique du Sud, ainsi que la valeur des actions de l'UIH dans le « holding » ZOPT, actionnaire de l'entreprise de télécommunications NOS, gelés en faveur de l'Unitel après un procès au Portugal.

Isabel dos Santos, qui vit hors d'Angola depuis plusieurs années, est accusée de 12 crimes dans une affaire impliquant sa direction à la tête de la compagnie pétrolière nationale Sonangol entre 2016 et 2017.